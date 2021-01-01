पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रंजिश में हत्या की आशंका:​​​​​​​बीजापुर में अब बर्खास्त सहायक आरक्षक को मार डाला; सोते हुए धारदार हथियार से गले पर किया हमला

बीजापुर8 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बर्खास्त सहायक आरक्षक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। - Dainik Bhaskar
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बर्खास्त सहायक आरक्षक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई।
  • जांगला क्षेत्र में देर रात की घटना, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
  • दंपति शराब पीकर नशे में धुत सो रहे थे, पत्नी को हत्या का पता ही नहीं चला

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अब एक बर्खास्त जवान की हत्या कर दी गई। जवान पहले पुलिस में सहायक आरक्षक था। अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश के चलते उसे मारा गया है। फिलहाल ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। मामला जांगला थाना क्षेत्र का है। मामले की पुष्टि SP कमल लोचन कश्यप ने की है।

जानकारी के मुताबिक, बर्खास्त किया गया सहायक आरक्षक सोनाराम कुंजाम मंगलवार रात घर में सो रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने हमला कर दिया। सोते हुए ही सोनाराम के गले पर धारदार हथियार से वार किया। जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात का पता सोनाराम की पत्नी को सुबह उठने के बाद चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

दो दिनों में जिले में तीसरी हत्या, मृतकों में एक गोपनीय सैनिक भी
बताया जा रहा है कि पति-पत्नी दोनों शराब पीने के बाद नशे की हालत में सोए हुए थे। उसी समय हमला किया गया। आशंका जताई जा रही है कि टंगिया से गले पर वार किया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिछले दो दिनों में जिले में यह तीसरी हत्या है। इससे पहले 25 जनवरी को नक्सलियों ने जहां एक ठेकेदार की हत्या की थी, वहीं 24 को गोपनीय सैनिक को गला रेतकर मार दिया गया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी; सिंघु, टीकरी बॉर्डर और लाल किले पर सुरक्षा बढ़ाई गई - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser