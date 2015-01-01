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कोयला घोटाला:साउथ अफ्रीका के कोयले को यार्ड में बदलकर घटिया कोयले की सप्लाई, तीन युवक गिरफ्तार

रायपुरएक घंटा पहले
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फाइल फोटो।

साउथ अफ्रीका के कोयले को बदलकर उसकी जगह घटिया क्वालिटी का कोयला सप्लाई करने वाला एक रैकेट फूटा है। पुलिस ने खमतराई के एक यार्ड में छापा मारकर तीन युवकों को गिरफ्तार किया। इसी यार्ड में साउथ अफ्रीका के कोयले को बदलकर उसकी जगह घटिया क्वालिटी का कोयला भरा जाता था। पुलिस के छापे की खबर सुनते ही यार्ड मालिक सरफराज फरार हो गया। पुलिस हिरासत में लिए युवकों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार शहर की कुछ इस्पात कंपनियां अपने प्लांट के लिए साउथ अफ्रीका से कोयला मंगवाती हैं। वे बेस्ट प्रोडक्शन के लिए ऐसा करती हैं। विशाखापट्नम और एसईसीएल से मालवाहकों में कोयला भरकर रायपुर लाया जाता है। पिछले कुछ हफ्तों से प्लांट संचालकों को इस बात की शिकायत मिल रही थी कि हाई क्वालिटी का कोयला मंगवाने के बावजूद उसकी क्वालिटी खराब आ रही है।

इस तरह की शिकायत मिलने के बाद पॉवर प्लांट के संचालकों ने जांच भी कराई तो पता चला कि विशाखापट्नम से कोयला लाने के बाद उसे एक लोकल यार्ड में बदला जा रहा था। पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी गई। खमतराई थाना प्रभारी ने बताया कि बजरंग पॉवर एंड इस्पात कंपनी के जनरल मैनेजर वेद प्रकाश विसेन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अच्छी क्वालिटी के कोयले को घटिया माल में बदला जा रहा है। इसके बाद पुलिस को पता चला कि विशाखापट्नम से चार बड़े ट्रक कोयला लेकर रायपुर के लिए निकले हैं।

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