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अनलॉक:स्वीमिंग पूल 11 माह बाद आज खुलेंगे, लेकिन बच्चों-बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को मनाही

रायपुर2 घंटे पहले
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फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो।

राजधानी प्रशासन ने केंद्र सरकार की अनलॉक गाइडलाइन का पालन करते हुए 11 महीने से बंद शहर के सभी स्वीमिंग पूल को गुरुवार यानी कल से खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन पूल वालों को कड़ी शर्तों का पालन करना होगा। सबसे जरूरी बात ये है कि स्वीमिंग पूल में बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को जाने की मनाही है।

कलेक्टर की तरफ से बुधवार को जारी आदेश में हर स्वीमिंग पूल के लिए 15 तरह की नई शर्तें लगाई गई हैं। इनके मुताबिक लोगों को टॉवेल और साबुन खुद ले जाना होगा। दूसरे का सामान यूज करना मना है। मास्क और सेनिटाइजर की अनिवार्यता जहां भी लागू रहेगी। पूल जाने वाले हर व्यक्ति का नाम-पता और फोन नंबर एक रजिस्टर में रखना होगा, ताकि जरूरत पर संपर्क किया जा सके। कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि स्वीमिंग पूल वालों को भीतर आने और बाहर जाने का रास्ता अलग-अलग रखना होगा। यह ऐसा होना चाहिए कि भीतर जाने वाले और पूल से बाहर आने वालों का एक-दूसरे से आमना-सामना न हो पाए। वहां भी थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। पूल की क्षमता के अनुसार 50 फीसदी लोग ही वहां एक समय में उपस्थित रह सकेंगे, यानी क्षमता से आधे। किसी भी सूरत में इस सीमा के उल्लंघन की इजाजत नहीं है और इसकी जांच भी होगी। यही सारे नियम वॉटर पार्क में भी लागू होंगे।

राजधानी में सार्वजनिक पूल दर्जनभर निजी मिलाकर करीब सौ
राजधानी में लगभग सभी क्लबों में स्वीमिंग पूल है। इसके अलावा दो से ज्यादा निजी स्वीमिंग पूल और एक इंटरनेशनल स्वीमिंग पूल नालंदा परिसर के पास है। इन सभी स्वीमिंग पूल को गुरुवार से खोला जा सकता है। क्लब संचालकों का कहना है कि वे पूरी तैयारी और नियमों के अनुसार ही पूल का संचालन करेंगे। इसलिए व्यवस्था बनाने में एक-दो दिन का समय भी लग सकता है।

स्वीमिंग पूल जाने वाले लोगों को रखना चाहिए इन बातों का ध्यान

  • छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती और बीमार लोगों को प्रवेश नहीं।
  • पूल में एक समय में क्षमता के आधे लोगों को ही इजाजत।
  • साबुन, तौलिया या कोई भी सामान आपस में बांटना नहीं है।
  • पूल और वाटर पार्क में निगरानी के लिए लगेंगे सीसी कैमरे।
  • पानी का क्लोरोनाइजेशन और फिल्टेरेशन जल्दी करना होगा।
  • पान, गुटखा, तंबाखू, सिगरेट जैसे नशे का इस्तेमाल बैन।
  • कंटेनमेंट जोन के स्वीमिंग पूल या वॉटर पार्क नहीं खुलेंगे।
  • नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ सीधे एफआईआर।
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