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बिहार में महागठबंधन को उम्मीद:मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पटना रवाना; जाने से पहले कहा- राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती

रायपुर30 मिनट पहले
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिहार कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए शु्क्रवार को पटना रवाना हो गए हैं। जाने से पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की।
  • बिहार कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री बघेल
  • कहा- अभी जो नतीजे आएं हैं, उसमें न किसी ने हराया है, न कोई जीता है

'पिक्चर अभी बाकी है...' फिल्मों का यह डायलॉग अक्सर राजनीतिक में भी काम करता है। बिहार के चुनाव खत्म हो गए हैं और परिणाम सामने हैं। इनके बीच महागठबंधन को सरकार बनाने की उम्मीद अभी बाकी है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के महागठबंधन की इसी सरकार को बनाने की संभावनाएं तलाशने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को पटना रवाना हो गए हैं।

रायपुर एयरपोर्ट से पटना के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, बिहार की अलग राजनीति है। वहां जाकर विधायकों से बातचीत करेंगे। राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि बिहार में पिछली बार नीतीश कुमार, RJD और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे और डेढ़ साल बाद सरकार बदल गई।

मुख्यमंत्री ने कहा- किसी संभावना से इनकार नहीं
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी जो नतीजे आए हैं, उसमें न किसी को हराया है, न किसी को जिताया है। इसलिए किसी भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री बघेल पटना में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ अविनाश पांडे भी विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए उनके साथ गए हैं।

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