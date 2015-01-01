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गिरफ्तारी:विधवा, परित्यक्ता महिलाओं से संबंध बनाकर उनकी हत्या करता था सीरियल किलर, अब तक दो की ले चुका है जान

बिलासपुर17 मिनट पहले
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

विधवा, परित्यक्ता महिला से संबंध बनाकर उनकी हत्या करने वाले सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने अपने साथी के साथ मिलकर बिलासपुर सरकंडा क्षेत्र की दो महिलाओं की हत्या करना कबूला है। तीसरे की तैयारी में था पर ऐन वक्त पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तीन नवंबर को मुंगेली जिले के फास्टरपुर थाना क्षेत्र के सिंघनपुर में देवव्रत सिंह के खेत में महिला की लाश मिली थी। जुलाई 2019 में भी इसी जगह पर एक और महिला का शव मिला।

दोनों की हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं पाई थी। यहां तक कि उनकी पहचान तक नहीं हो पाई थी। जांच चल रही थी। इसी दौरान उसी स्थान पर पुलिस को एक अन्य महिला का फोटो हाथ लगा। आसपास के थानों में उसे पहचान के लिए भेजा गया। इस बीच महिला की पहचान सरकंडा थाना क्षेत्र की चिंगराजपारा में रहने वाली एक महिला के रूप में हुई। उससे पूछताछ की गई तब पता चला कि उसकी यह तस्वीर उसका प्रेमी संतु साहू ने खींची थी।

पुलिस संतु साहू से पूछताछ की तो वह गोलमोल जवाब देने लगा। कड़ाई बरतने पर वह टूट गया और उसने दो-दो हत्या का राज खोला। तीसरे की तैयारी में जुटा था। योजनाबद्ध तरीके से उसका फोटो घटनास्थल पर छोड़ आया था और इसी के आधार पर वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे जो राज खोला उससे पुलिस सुनकर दंग रह गई।

पहली बार पकड़ा नहीं गया तो हौसला बढ़ा

शिवकुमारी की हत्या करने के बाद भी जब पकड़े नहीं गए तो दोनों के हौसला बढ़ गए। इस बीच जांच में पुलिस को संतू की तीसरी प्रेमिका की तस्वीर हाथ लगी। जिसे वह साथी के साथ मिलकर कुछ दिनों बाद इसी तरह हत्या करने वाला था। योजनाबद्ध तरीके से उसने उसकी तस्वीर घटनास्थल पर छोड़ दी थी ताकि बाद में हत्या हो जाती तो उसकी पहचान नहीं हो पाती। इस एक गलती के कारण पुलिस उस तक पहुंच गई।

शादी के लिए दबाव बनाया तो मार डाला

डबरीपारा निवासी 30 वर्षीय शिवकुमारी से संतू साहू का प्रेम संबंध था। शारीरिक संबंध भी बना लिया था। महिला ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया तो वह उसे रास्ते से हटाने के लिए अपने साथी शुभम वैष्णव के साथ उसकी हत्या की योजना बनाई। महिला को घुमाने के बहाने खुड़िया बांध ले जाने का झांसा दिया। वह शुभम वैष्णव के साथ शिवकुमारी को बाइक में लेकर मुंगेली जिले के फास्टरपुर क्षेत्र के सिंघानपुरी में देवव्रत सिंह के धान के खेत में ले गया।

यहां संतू व शुभम ने मिलकर गमछे से शिवकुमारी का गला घोट दिया और लाश छोड़कर बिलासपुर लौट आए। 20 जुलाई 2019 को भी उसी खेत में एक और महिला की लाश मिली थी। वह सरकंडा जोरापारा निवासी रुक्मणीबाई 32 वर्ष थी। दोनों ने मिलकर उसका भी इसी तरह से गला घोंटा था। पुलिस रुकमणी राजपूत के घर गई तो पता चला वह 21 जुलाई 2019 से गायब है। पुलिस ने लाश की फोटो व कपड़े देखकर उसके भाई मोहन राजपूत को दिखाए तो वह पहचान गया। संतु के अनुसार उसने रुक्मणी को भी प्रेम जाल में फंयाया था और उससे भी शारीरिक संबंध बना लिया।

महिला ने उससे बीसी खेलने के लिए 15000 लिए थे। संतु ने पैसे मांगे तो रुकमणी ने लौटाने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर संतू ने शुभम के साथ मिलकर उसे भी ठिकाना लगाने की योजना बनाई। दोनों उसे बहला-फुसलाकर कोटा लोरमी क्षेत्र में ले गए और दिनभर इधर-उधर घुमाते रहे। रात होने पर वे उसे सिंघानपुरी बघमार रोड में देवव्रत सिंह के खेत में लेकर गए और उसके सिर पर पत्थर मारकर घायल कर दिया। गले में गमछा कस कर उसकी हत्या कर दी।

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