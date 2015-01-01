पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Chhattisgarh
  • Union Health Minister Told That Vaccine Will Come In The First Quarter Of 2021, Chhattisgarh Health Minister Asked For Adequate Vaccine

कोरोना वैक्सीन की बात:केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया 2021 की पहली तिमाही में आ जाएगा टीका, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने मांगी पर्याप्त वैक्सीन

रायपुर4 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और विभागीय अधिकारियों ने कोरोना नियंत्रण के उपायों पर चर्चा की।
  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रोकथाम की समीक्षा कर रहे थे केंद्रीय मंत्री
  • राज्य सरकारों को टीकाकरण की कार्ययोजना तैयार रखने के निर्देश

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थितियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 2021 की पहली तिमाही में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना जताई। उन्होंने लोगों तक टीका पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में काेरोना के मामले बढ़ने के लिए लापरवाही को जिम्मेदार बताया।उन्होंने दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, जांजगीर-चांपा में बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, त्योहारों के मौसम में हमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से प्रदेश के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की।

सिंहदेव ने कहा, सितम्बर-अक्टूबर महीनों की अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने की वजह से कोरोना के प्रकरण बढ़े हैं। दूसरे प्रदेश की सीमाओं से जुड़े जिलों में वहां के लोगों के आवागमन से कोरोना संक्रमण का प्रसार हुआ है।

उन्होंने कहा, जब तक अंतरराज्यीय सीमाएं सील रहीं हैं उस समय तक छत्तीसगढ़ के विभागीय अधिकारियों ने बेहतर प्रदर्शन कर कोरोना के प्रसार को नियंत्रित रखा। अनलॉक के बाद 7 लाख 20 हजार प्रवासी मजदूर प्रदेश लौटे।

उनके लिए आइसोलेशन केंद्र बनाये और संक्रमण के प्रसार को रोकने का कार्य किया गया। आवागमन बढ़ने की वजह से संक्रमण का प्रसार भी तेजी से बढ़ा है।

जोड़ रहे हैं पहले हुई मौत के आंकड़े

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, निजी अस्पतालों में कोरोना से हुई मृत्यु के जो आंकड़े हमारी रिपोर्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें पारदर्शिता से हम अपनी रिपोर्ट में जोड़ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभागों में अन्य जिले के लोगों का आवागमन ज्यादा है। इसकी वजह से इन क्षेत्रों में कोरोना के केस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदक्षिणेश्वर काली के दर्शन के बाद गृहमंत्री बोले- मोदी को एक बार मौका दीजिए, सोनार बांग्ला बना देंगे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें