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  • Vijay Baghel Health Update | Chhattisgarh Durg Bjp Mp Hospitalized In Raipur AIIMS Due To Critical Condition

भाजपा सांसद बीमार:दुर्ग के सांसद विजय बघेल की तबीयत बिगड़ी, ब्रेन में नसें सिकुड़ने से ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत

भिलाईएक घंटा पहले
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छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल की गुरुवार सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें पहले भिलाई सेक्टर-9 स्थित अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर देख एम्स रायपुर रेफर किया गया है।
  • सुबह चक्कर आने और ब्लड प्रेशर बढ़ने पर ले गए थे सेक्टर-9 स्थित अस्पताल
  • सीटी स्कैन के बाद अस्पताल प्रशासन ने रायपुर एम्स किया रेफर, उपचार जारी

छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल की गुरुवार सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें पहले भिलाई सेक्टर-9 स्थित अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर देख एम्स रायपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले-तीन चार दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब ज्यादा दिक्कत होने पर सांसद बघेल सुबह अस्पताल चेकअप के लिए आए थे।

सांसद के निज सचिव रोशन ताम्रकर ने बताया कि सुबह उनको चक्कर आ रहे थे और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। इस पर उन्हें सेक्टर-9 स्थित अस्पताल लेकर आए। यहां पर डॉक्टरों ने उनका सीटी स्कैन कराया। फिर बताया गया कि उनके ब्रेन की नसें सिकुड़ी और कमजोर हो गई है। इसके चलते ब्लड सर्कुलेशन की समस्या आ रही है। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें रायपुर एम्स रेफर कर दिया।

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