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सरपंच और सचिव की उदासीनता:पंचायत में मुनादी कराने के बाद ग्राम सभा में नहीं पहुंचे सरपंच और सचिव

अंकिरा5 घंटे पहले
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इन दिनों ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए शासन के द्वारा समय सीमा तय कर दी है। निर्धारित समय सीमा में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा होना है। इसी क्रम में बीते 27 जनवरी को जिले के डुमरिया पंचायत में भी ग्राम सभा के लिए गांव में मुनादी करवाई गई थी।

गांव वाले मुनादी सुनकर 27 जनवरी को ग्राम सभा के लिए एकत्र भी हो गए, लेकिन उस ग्राम सभा में ना तो गांव का सरपंच पहुंचा न ही पंचायत सचिव। ग्राम सभा में जब सरपंच और पंचायत सचिव के नहीं पहंुचने पर ग्रामीण जब पंचायत सचिव को ढूंढने उसके घर पहुंचे तो देखा कि पंचायत सचिव रामनाथ राम शराब के नशे में धुत है और उसे बुलाने गए ग्रामीणों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। नशे में धुत्त सचिव ने ग्रामीणों ने कोई बहस नहीं की और वे उल्टे पांव पंचायत वापस लौट आए।

ग्रामीणों ने इसकी सूचना जब अन्य गांववालों को दिया तो ग्रामीण गुस्से में आ गए और शिकायत करने सीधे जनपद पंचायत कार्यालय फरसाबहार पहुंच गए और उन्होंने पंचायत सचिव की करतूत को अधिकारियों के सामने उजागर कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के सभी लोग ग्राम सभा होने का घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन ग्राम पंचायत का न तो सरपंच वहां पहुंचा न सचिव। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही किसी व्यक्ति के आकस्मिक निधन के चलते सरपंच तो नहीं आ पाए, लेकिन सचिव शराब के नशे में धुत्त मिला।

सचिव के इस रवैये से परेशान ग्रामीणों ने जनपद सीईओ फरसाबहार को ज्ञापन सौंपकर सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मामले में जब पंचायत सचिव रामनाथ से बात करने का प्रयास किया तो उसका मोबाइल बंद मिला वहीं मामले में जनपद पंचायत सीईओ फरसाबहार ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है, लेकिन प्रारंभिक जांच में पता चला कि गांव के ही किसी व्यक्ति के आकस्मिक निधन के कारण सरपंच और सचिव दोनों ग्राम सभा मे उपस्थित नहीं हो पाए थे। इसलिए वहां अगले दिन ग्राम सभा का आयोजन करवाया जाएगा।

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