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आयोजन:उद्घाटन मैच में बल्लू ग्रुप झींका की टीम रही विजयी

बाराद्वार2 घंटे पहले
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  • नगरदा में जिला स्तरीय कबड्डी स्पर्धा शुरू, रोमांचक मैच देखने उमड़ रही दर्शकों की भारी भीड़

बुधवार को ग्राम नगरदा में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व विधायक एवं साहू समाज के जिलाध्यक्ष डॉ खिलावन साहू के द्वारा श्रीफल तोड़कर एवं फीता काटकर किया गया। उद्घाटन मैच सड़क पारा नगरदा एवं बल्लू ग्रुप झींका के बीच खेला गया, जिसमें बल्लू ग्रुप झींका की टीम विजयी रही। डॉ खिलावन साहू ने कहा कि खेल को खेल भावना से खेलें एवं अपने उत्कृष्ट खेल का परिचय देवें। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी नगरदा में मड़ई मेला, कबड्डी प्रतियोगिता एवं डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। कार्यक्रम की अध्यक्षता जगेश्वर सिंह सिदार ने की एवं विशिष्ट अतिथि करम सिंह कंवर, बाबूलाल जायसवाल, रामलाल राठौर, पोखर सिदार थे। इस अवसर पर देवेंद्र जायसवाल, ओम प्रकाश कंवर, पवन कुमार साहू, रमेश राठौर, राजेंद्र कुमार, राजेश साहू, पवन कुमार कंवर, युवराज साहू, कृष्णा साहू, कृष्णा ठाकुर, मनजीत कुमार, दीपक कुमार, संदीप कुमार, रामअवतार श्रीवास, मंगल सिंह कँवर, तोष श्रीवास, योगेंद्र जयसवाल, विनोद जयसवाल, जगदीश विश्वकर्मा सहित ग्रामवासी बडी संख्या में उपस्थित थे।

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