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कार्रवाई:सिपाही बनकर डकैती की, 7 गिरफ्तार

बाराद्वारएक घंटा पहले
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  • वारदात में उपयोग लाई टाटा सफारी, देसी कट्‌टा व ड्रेस को पुलिस ने किया जब्त

रायपुरा के भाठापारा मोहल्ला के एक व्यक्ति के घर खुद को क्राइम ब्रांच का सिपाही बताकर देसी कट्‌टे की नोक पर डकैती करने वाले सात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में एक आरोपी जिसने आरोपियों के लिए काम्बेट ड्रेस उपलब्ध कराई थी वह अभी फरार है। प्रेस कांफ्रेंस में एसपी पारूल माथुर ने बताया कि 23 अक्टूबर की रात्रि 11.30 में ग्राम रायपुरा के भाठापारा में रहने वाले ईतवारी कुर्रे के घर में स्कार्पियों से हथियार से लैस 7 नकाबकोश मास्क व काम्बेट ड्रेस पहनकर आये और बंदूक दिखाकर ईतवारी कुर्रे पर अवैध शराब बनाने का आरोप लगाकर तलाशी के नाम पर सभी कमरों, आलमारी, पेटी में रखे जेवर व पैसे लेकर फरार हो गये थे। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लगी थी।

मती रात्रे है मास्टर माइंड, उसके पास थी पिस्टल
मामले में मती रात्रे ही मास्टर माइंड है। उसका इस गांव में आना जाना लगा रहता था। पुलिस के सूत्रों के अनुसार पीड़ित के खिलाफ बाराद्वार थाना में आबकारी के प्रकरण दर्ज है। और वह घर से भी संपन्न है, इसलिए मती रात्रे ने प्लानिंग की थी डकैती करने की। मती रात्रे के बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस उसके ऊपर फोकस कर रही थी। उसकी सीडीआर व टावर डंप आदि चेक किए गए फिर कड़ी जुड़ती गई। मोबाइल ट्रेस करने पर मत्ती रात्रे, पुष्पेन्द्र सोनवानी, ओमप्रकाश बर्मन, अजय कश्यप, तुलेश यादव, सतीश कुर्रे, टेकचंद चन्द्रा एवं 1 अन्य आरोपी द्वारा मिलकर डकैती करने की पुख्ता जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और आरोपियों के पास से जेवर के साथ एक टाटा सफारी कार, एक देसी कट्टा, पांच जोड़ी काम्बेट ड्रेस जब्त किया।

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