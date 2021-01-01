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गांडा समाज का नववर्ष मिलन:10 लाख रु. से बनेगा सामाजिक भवन, सामाजिक बैठक व प्रतिभा सम्मान समारोह

बरमकेलाएक घंटा पहले
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कार्यक्रम में उपस्थित समाज के सदस्य। - Dainik Bhaskar
कार्यक्रम में उपस्थित समाज के सदस्य।

विकासखंड बरमकेला के छग प्रदेश गांडा समाज द्वारा 24 जनवरी को नववर्ष मिलन, सामाजिक चिंतन बैठक व प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक सरायपाली व अनु.जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किस्मतलाल नंद मुख्य अतिथि एवं पूर्व विधायक सरायपाली व प्रांतीय छग प्रदेश गांडा के अध्यक्ष रामलाल चौहान अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। किस्मतलाल नंद ने गांडा समाज विकासखंड बरमकेला के लिए सामाजिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए अनु. जाति विकास प्राधिकरण मद से देने की घोषणा की। गाड़ा समाज के पदाधिकारियों द्वारा समाज की दशा व दिशा के बारे में बारी बारी से अपना विचार व्यक्त कर समाज को एकता के सूत्र में बांधने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व पेन देकर सम्मानित किया गया। जिसमें सरिया अंचल के ग्राम अमुर्रा निवासी सविता चौहान को भी प्रशस्ति पत्र देकर दिया गया साथ ही समाज के अधिकारियों द्वारा 50 हजार रुपए देकर सविता का एडमिशन शुल्क जमा किया गया। समाज के अधिकारी कर्मचारी के प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुनील चौहान (कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग भिलाई) ने कहा कि यह संघ समाज के होनहार गरीब विद्यार्थी जो फ़ीस के अभाव में पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई को पूरा करने में सहयोग प्रदान करेगी। गाड़ा समाज के प्रांताध्यक्ष राम लाल चौहान ने समाज को एक बेनर के नीचे आकर कंधे से कंधा मिला कर नया ऊर्जा व निस्वार्थ भाव से काम करने का संदेश दिया। वहीं आने वाले दिनों में नए पदाधिकारी चुनने की घोषणा की। चिंतन बैठक के मुख्य अतिथि किस्मत लाल नंद ने सामाजिक संगठन में भिन्नता के दुष्प्रभाव से अवगत कराया। इस दौरान समाज के ऐसे छात्र -छात्राओं जो 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा सत्र 2019-20 में 80% प्रतिशत या इससे ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें प्रतिभा सम्मान प्रमाण पत्र व पेन देकर सम्मानित किया गया।

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