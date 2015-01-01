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आयोजन:सरकार के 2 साल पूरे होने पर हितग्राही हुए सम्मानित

चांपा3 घंटे पहले
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ब्लाॅक कांग्रेस कमेटी चाम्पा द्वारा बापू बालोद्यान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2 साल कार्यकाल पूरा होने पर जन सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व विधायक मोतीलाल देवांगन ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, वन अधिकार पट्टा, तेंदुपत्ता संग्राहक, सामाजिक सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, दाई दीदी क्लीनिक योजना, गढ़ कलेवा योजना आदि की जानकारी दी। ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अवधेश गुप्ता ने बताया कि 15 सालों से पिछली सरकार छत्तीसगढ़ की जनता का शोषण कर रही थी। हनीफ खान, सत्यनारायण देवांगन, हरदयाल तंवर, किशन शर्मा, इकबाल अंसारी, दीपक गुप्ता, अंजुम अंसारी, विष्णु गाड़ा का सम्मान श्रीफल व शाल से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर पालिका अध्यक्ष जय थवाईत, पूर्व अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, पूर्व ब्लाक अध्यक्ष किशन सोनी, जनभागीदारी के अध्यक्ष जिला प्रवक्ता पार्षद नागेंद्र गुप्ता, सुनील साधवानी, रितेश शर्मा, दीपक गुप्ता, अंजुम अंसारी, भीषम राठौर, पार्षद पुसउ सिंग सिदार, तमिद्र देवांगन, डुग्गु प्रधान, टुक्कू कैवर्त, अवधेश यादव, एल्डरमैन ओमप्रकाश देवांगन, दिलेश्वर देवांगन उपस्थित रहे।

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