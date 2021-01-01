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समारोह में कैलेंडर का विमोचन:इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के बावजूद दिन की शुरुआत भास्कर से ही होती है : विधायक

चांपा7 घंटे पहले
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कैलेंडर 2021 का लोकार्पण करते अतिथि। - Dainik Bhaskar
कैलेंडर 2021 का लोकार्पण करते अतिथि।
  • दैनिक भास्कर व लक्ष्मी कॉलोनाईजर्स एंड डेवलपर्स द्वारा प्रकाशित कैलेंडर का विमोचन

दैनिक भास्कर और लक्ष्मी कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स के द्वारा 2021 के लिए प्रकाशित कैलेंडर का विमोचन शनिवार शाम चांपा के निजी होटल में किया गया। इस दौरान उपस्थित मुख्य अतिथि जांजगीर विधायक नारायण सिंह चंदेल ने कहा कि इलेक्ट्राॅनिक मीडिया इतनी तेज हो गई है कि देश विदेश की खबर पल भर में मिल जाती है, लेकिन घरों में दिन की शुरुआत आज भी दैनिक भास्कर के साथ ही होती है। उन्होंने कैलेंडर के लिए भास्कर टीम को बधाई दी।

वही समारोह में अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा ने कहा कि पंचांग तो अनेक धर्म व देशों की है लेकिन भारतीय पंचांग की अलग ही विशेषता है, भारतीय पंचांग पूरी तरह से विश्वसनीय सटीक होती है। दैनिक भास्कर सदैव पाठकों के कुछ नयापन लेकर आती है। लक्ष्मी कलोनाइज़र के साथ पंचांग कैलेंडर निकालकर लोगों के लिए एक नया पंचांग का कलेवर दिया है।

डॉ आर सिंह ने कहा कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र में राजनीति सामाजिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी नए-नए विश्वसनीय सटीक जानकारी दी जाती है। हमेशा नए कलेवर में पाठकों को कुछ ना कुछ जानकारी उपलब्ध कराती है इसीलिए यह समाचार पत्र पाठकों में अपनी विश्वसनीयता आज भी कायम है। पंचांग में ज्योतिषी राजेंद्र प्रसाद शर्मा का विशेष योगदान रहा।

उन्होंने अतिथियों को कैलेंडर की विशेषता बताते हुए कहा कि यह पंचांग अन्य पंचांग से सर्वश्रेष्ठ है, सभी पंचांगों का सार इसमें समाहित है, यह सूर्य चंद्र व अन्य ज्योतिषीय गणना पर पूरी तरह सटीक व श्रेष्ठ है इसकी रचना करते समय बहुत ही बारीकी ग्रहों का तिथियों का ध्यान रखा गया है। कार्यक्रम का संचालन पुरुषोत्तम शर्मा व आभार प्रदर्शन लक्ष्मी कॉलोनाइजर के डायरेक्टर लक्ष्मीचंद देवांगन ने किया। कैलेंडर विमोचन के बाद दैनिक भास्कर समूह के बारे में जानकारी देते हुए मार्केटिंग हैड राजीव मिश्रा ने बताया कि पाठकों की विश्वसनीयता के चलते दैनिक भास्कर देश में नंबर एक व विश्व में तीसरे नंबर पर है।

इस अवसर पर पूर्व नपा अध्यक्ष अमरनाथ सोनी, प्रदीप नामदेव, उर्दू अकादमी के प्रदेश अध्यक्ष सलीम मेमन, ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दांडी यात्री, अवधेश गुप्ता, नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष गणेश श्रीवास, चांपा सेवा संस्थान के अध्यक्ष मनोज मित्तल, नपा उपाध्यक्ष हरदेव देवांगन, विजय सलूजा, पार्षद नागेन्द्र गुप्ता, संतोष सिंह, जब्बबल टीकम कंसारी, भीष्म राठौर, अवधेश यादव, संतोष अनंत, राजेन्द्र यादव, कविता देवांगन, भावना देवांगन, पुसऊ सिंह सिदार, गोपी बारेठ, अनुराधा श्रीवास, सुनील साधवानी, प्रकाश अग्रवाल, सुनील सोनी, अंजुम अंनत, थवाईत अंसारी, राजकुमार सोनी, संतोष सोनी, सुनील बनकर, गोपाल मित्तल, केबी राठौर, नरेंद्र ताम्रकार, महेंद्र तिवारी, रितेश शर्मा, फात्ते चंद देवांगन, राम खुबावानी, राजेश थावानी, राजीव नयन शुक्ला, डॉ रवि शाराफ, महावीर सोनी, राजेन्द्र तिवारी, मातृ शक्ति, नारायण चंदेल की पत्नी प्रमिला चंदेल उमा देवांगन माला शर्मा रजनी देवांगन अन्नपूर्णा सोनी श्रीमती राठौर बन मैडम सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

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