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आयोजन:गीत, संगीत, नृत्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पहचान है, यह लोगों को आपस में जोड़ता है : श्रद्धा

चांपा7 घंटे पहले
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गीत, संगीत, नृत्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। यह लोगों को आपस में जोड़ता है। उक्त विचार मड़वा विद्युत प्लांट कालोनी में स्तुति महिला मंडल की अध्यक्ष श्रद्धा सिंह ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चांपा द्वारा आयोजित डांस क्लासेज के बच्चों के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि की आसंदी से कही।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ द्वारा एक सप्ताह तक निशुल्क डांस प्रशिक्षण क्लासेज चलाया गया, जिसका समापन 30 जनवरी को हुआ। सम्मान समारोह में अतिथि मंजुषा सिरमौर,काजल शर्मा, प्रमिला साव, पवन कुमार सिंह , कमल देवांगन, गणेश श्रीवास, आराधना श्रीवास, महादेवी महिला साहित्य समिति की उपाध्यक्ष कविता थवाईत उपस्थित थे।

संगीता पाण्डेय तथा वंदना पाण्डेय ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया कृष्णा देवांगन ने सभी अतिथियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चांपा की स्मारिका भेंट किया। अनंत थवाईत ने अपना काव्य संग्रह धूप-छांव तथा यादों का उपवन भेंट किया। कु.सिमरन पाण्डेय तथा डांस टीचर संस्कृति पाण्डेय को भी प्रतिभा सम्मान पत्र भेंट किया गया। संचालन अनंत थवाईत तथा आभार प्रगट कृष्णा देवांगन ने किया।

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