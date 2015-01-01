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वारदात:15 लाख थे बैंक में, सेंध लगाकर घुसा पर चुरा नहीं सका

बिर्रा-चांपाएक घंटा पहले
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बैंकों में इन दिनों किसान न्याय योजना का पैसा किसानों के खाते में आ गया है। किसान अपनी जरूरतों के हिसाब से निकाल भी रहे हैं, इसलिए रकम की व्यवस्था भी पहले से की जा रही है। बैंक में बड़ी रकम मिलने की आस में बुधवार की रात एक शख्स जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की दीवार को सेंधमारी कर घुस गया, लेकिन रकम लॉकर में सुरक्षित होने के कारण वह पैसा निकाल नहीं सका। उल्टे उसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। नवंबर बुधवार को बैंकिंग निपटाने के बाद बैंक में ताला लगाकर अधिकारी कर्मचारी अपने-अपने घर चले गए। 5 नवंबर गुरुवार की सुबह 10 बजे बैंक कर्मचारी दिलीप चन्द्राकर, टेकलाल कश्यप, सुनील थवाईत बैंक को खोलने के लिए पहुंचे तो देखे कि कमरे के अंदर दीवार में दूसरी खिड़की के नीचे छेद बना हुआ था। बैंक अधिकारी कैशियर एमडी आर्य, सुपरवाइजर उज्जवल दुबे को सूचना दी। सूचना पर शाखा प्रबंधक रविधर दीवान, सुपरवाइजर उज्जवल दुबे व कैशियर एमडी.आर्य मौके पर पहुंचे। जांच की तो लॉकर सुरक्षित था। सूचना पर थाना प्रभारी मो. तारीफ हरीश टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लॉकर खोलकर मिलान किया तो रकम पूरी थी। थाना प्रभारी मो.तारीफ हरीश को शाखा प्रबंधक रविधर दीवान ने बताया कि 4 नवंबर को 279 किसानों को 26 लाख आठ हजार चार सौ भुगतान किया है।

फुटेज को खंगाला तो दिखा
सीसीटीवी के फुटेज में चोर चेहरे पर पीला रंग का गमछा बांधा हुआ था और काले रंग की शर्ट व पेंट पहना हुआ है। जिला सहकारी बैंक शाखा में किसानों का एक दिन में लाखों रुपए का भुगतान होने के बाद भी बैक की देखभाल करने के लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है
चोरी का प्रयास असफल
"जिला सहकारी केन्द्रीय बैक शाखा में बुधवार की रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच दीवार के पास खिड़की के नीचे ईट को छेदकर सेंधमारी करके चोरी करने का प्रयास किया गया। परन्तु चोर चोरी करने में सफल नहीं हुआ।''
-मो.तारीक हरीश, थाना प्रभारी बिर्रा

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