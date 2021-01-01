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कार्रवाई:कंटेनर बम बरामद मामले में 6 नक्सली पर केस दर्ज

देवरी7 घंटे पहले
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  • बम निरोधक टीम ने बम को निष्क्रिय किया था

शनिवार को भेलवाघाटी थाना पुलिस व सीआरपीएफ जवानों द्वारा थाना क्षेत्र में नक्सली मूवमेंट की सूचना पर चलाए जा रहे एलआरपी अभियान में मिले विस्फोटक के मामले में भेलवाघाटी थाना में थाना कांड संख्या 1/21 के तहत प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी नेता पिंटू राणा, उसके सहयोगी मतलु तुरी सहित पांच-छह अज्ञात नक्सली पर मामला दर्ज किया गया।

बताते चलें कि भेलवाघाटी थाना पुलिस व सीआरपीएफ बी/सेवन बटालियन को शनिवार को एलआरपी के दौरान झारखंड-बिहार सीमा पर अवस्थित गुनियाथर पंचायत के कट्टरबंधवा जंगल मे पत्थर कर नीचे छिपाकर रखे 20 किलो का कंटेनर बम का बरामद किया था। बम निरोधक टीम ने बम को निष्क्रिय किया था।

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