पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सौंदर्यीकरण:विकास कार्य और सौंदर्यीकरण होने से स्कूल में आया निखार

देवरी12 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

कोरोनाकाल के अनलॉक में शिक्षण कार्य से मुक्त शिक्षकों ने सामूहिक राशि एकत्रित कर व विद्यालय विकास मद की राशि से कस्बे के उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रधानाचार्य रामेश्वरप्रसाद शर्मा के निर्देशन में विकास कार्य शुरू किया।सबसे पहले स्कूल की बालिकाओं के लिए अलग से सर्व सुविधायुक्त करीब आधा दर्जन शौचालयों का निर्माण करवाया गया। इसके बाद स्कूल भवन की मरम्मत, पुताई कराकर दीवारों पर शिक्षा से संबंधित महापुरुषों के ज्ञानवर्धक स्लोगन, 1939 से स्थापित स्कूल की उपलब्धियां लिखवा कर परिसर में सौंदर्यीकरण, फुलवारी, क्यारियों का निर्माण करवाने से स्कूल में निखार आ गया। प्रधानाचार्य रामेश्वरप्रसाद शर्मा ने बताया कि कोरोनाकाल में लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरू हुए अनलॉक में स्कूल खुले रहे, लेकिन शिक्षण कार्य बंद होने से शिक्षक फ्री होने से स्कूल स्टाफ ने सामूहिक रूप से 45 हज़ार रुपए की राशि एकत्रित कर एवं विद्यालय विकास में जमा राशि से स्कूल के लिए आवश्यक कार्य की शुरुआत की। स्कूल में हुए कार्यों में शिक्षकों का सहयोग मिला, जिससे यह सब संभव हो पाया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें