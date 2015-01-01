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जांच:देवरी बीडीओ पर हमला करने वाला पूर्व मुखिया गिरफ्तार, जेल भेजा गया

देवरी3 घंटे पहले
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बुधवार को प्रधानमंत्री आवास का जांच करने पहुंचे देवरी प्रखंड विकास पदाधिकारी इंद्रलाल ओहदार पर पूर्व मुखिया व उनके समर्थकों द्वारा अभद्र व्यवहार करने के साथ साथ धक्का-मुक्की, सरकारी काम मे बाधा सहित सरकारी कागजात फाड़ देने, जान मारने व एसी एसटी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के मामले में देवरी बीडीओ के लिखित आवेदन पर देवरी थाना में मामला दर्ज कर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पूर्व मुखिया को गिरफ्तार कर गुरुवार न्यायालय भेज दिया।

बताते चलें कि बीते बुधवार को देवरी प्रखंड विकास पदाधिकारी इंद्रलाल ओहदार देवरी प्रखंड के चतरो पंचायत के कई गांवों का दौरा कर प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण कर रहे थे। चतरो पंचायत के मनकडीहा गांव में निरीक्षण वापस आने के क्रम में चतरो पंचायत के पूर्व मुखिया सुरेश हाजरा ने अपने समर्थकों के साथ देवरी बीडीओ का सरकारी वाहन रोक कर अभद्र व्यवहार करते हुए धक्का मुक्की कर सरकारी कागजात फाड़ते हुए जान से मारने व एसी-एसटी के मुकदमे में फंसा देने का धमकी देने लगा। जिसके बाद देवरी बीडीओ देवरी थाना में आवेदन देकर चतरो पंचायत के पूर्व मुखिया सुरेश हाजरा सहित दस अज्ञात लोगों के खिलाफ आवेदन दिया। जिसके बाद देवरी थाना कांड संख्या 347/20 के तहत मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद पूर्व मुखिया सुरेश हाजरा को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय भेज दिया।

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