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शिक्षा:छात्राओं को पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा घर से दूर

देवरी5 घंटे पहले
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उद्धाटन समारोह को संबोधित करते विधायक केदार हाजरा।
  • भेलवाघाटी पंचायत के नोनियातरी गांव में आश्रम विद्यालय का विधायक केदार हाजरा ने किया उद्धाटन

भेलवाघाटी पंचायत के नोनियातरी गांव में आश्रम विद्यालय का गुरुवार जमुआ विधायक केदार हाजरा ने पूजा-अर्चना व फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक केदार हाजरा ने कहा कि जनता सांसद और विधायक को बड़ी उम्मीद के साथ चुनती है। सांसद-विधायक बनने के बाद जनता की उम्मीद पर खरा उतरने का काम करना चाहिए।

देश आजादी के इतने लंबे समय तक सभी सांसद और विधायक ने जनता की उम्मीद को कुचलने के काम किया। 2005 में जमुआ की जनता ने उन्हें जमुआ का नेतृत्त्व करने कमान सौंपा। जिसके बाद भेलवाघाटी जैसे सुदूरवर्ती इलाके के लोगो ने विकास की किरण को देखी। जिसके बाद से भेलवाघाटी जाने के लिए सड़क पुल पुलिया सहित कई जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया गया।

विधायक ने कार्यक्रम को किया संबोधित

विधायक केदार हाजरा ने कहा कि इस क्षेत्र की छात्राएं गांव से 10 से 15 किलो मीटर दूर देवरी व चतरो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती थी। जो आज के समय में बहुत बड़ी समस्या थी। छात्राओं की समस्या को देखते हुए यहां पर आश्रम विद्यालय निर्माण करवाने के लिए प्रस्ताव भेज कर स्वीकृति मिलने के पश्चात शिलान्यास किया। आज खुशी की बात है कि उद्घाटन करने का माैका मिला।

मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सुभाष चन्द्र सिन्हा, मण्डल अध्यक्ष बनारस प्रसाद सिंह, रतन तिवारी, भेलवाघाटी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विकास कुमार, पंकज राम, अजय राय, गुनियाथर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जागेश्वर प्रसाद यादव, अर्जुन प्रसाद यादव, दशरथ यादव, शम्भू हाजरा, उमेश हाजरा, अविनाश राय, राजकुमार हाजरा, रमन हेम्ब्रोम, देवानन्द हाजरा, कमलू सिंह, विजय साव, रामजी यादव, गुड्डू सिंह, सत्यनारायण चौधरी, विनय राय, बोधी यादव, मोहन यादव आदि लोग मौजूद थे।

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