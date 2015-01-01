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ओवरक्राउड वाहन:देवरी क्षेत्र में फर्राटे से दौड़ते हैं ओवरक्राउड वाहन

देवरी11 मिनट पहले
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ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी को सड़कों से जोड़ दिया, लेकिन अभी तक इन सड़कों पर रोडवेज, लोक परिवहन बसों का संचालन नहीं होने से शाहाबाद, देवरी एवं कस्बाथाना कस्बों से जुड़े ग्रामीण सड़क मार्गों पर क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर धड़ल्ले से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में किसान ओवरलोड जिंस भरकर फर्राटे से दौड़ते नजर आ रहे हैं।इसके अलावा सवारी वाहनों में इन दिनों दीपावली नजदीक होने एवं कस्बे के बाजार में ग्रामीण क्षेत्र से खेती-किसानी के लिए खाद, बीज, दवाइयां लेने के लिए आने वाले ग्रामीण मजबूरी होकर जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। बारिश के दिनों में क्षेत्र की अधिकतर ग्रामीण सड़कें जर्जर होने से हर दम हादसे का डर बना रहता है। पुलिस प्रशासन क्षमता से अधिक सवारी वाले वाहनों के खिलाफ कभी-कभार नाकाबंदी कर चालान की कार्रवाई करती है। कस्बे को वन क्षेत्र से जोड़ने वाले बीलखेड़ा डांग मार्ग पर पूर्व में दो तीन-बार रोडवेज की बस का संचालन हुआ, लेकिन बस के चालक परिचालक जंगल क्षेत्र में जाने, रात में ठहराव करने में आनाकानी कर क्षेत्र के अशिक्षित सवारियों के टिकट नहीं काटते। जिससे कुछ दिन चल कर बसों का संचालन कम आय होने की वजह से बंद हो जाता है।क्षेत्र में लोक परिवहन बसों का संचालन अभी केवल एनएच-27 से जुड़े गांवों तक ही सीमित है। देवरी से जुड़े बमनगवां रोड, चौराखाड़ी रोड का निर्माण हुए करीब डेढ़ दशक गुजर गया। पिछड़े ग्रामीण गांव, ढाणियों को जोड़ने वाली सड़कों पर राज्य सरकार से जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से रोडवेज बसों, लोक परिवहन बसों के नियमित संचालन की मांग की है। जिससे लोगों को वाले अवैध ओवर क्राउड सवारी वाहनों की यात्रा से मुक्ति मिल सके।

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