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केस दर्ज:तीन लाेगाें पर लगाया छेड़खानी का आराेप

देवरी5 घंटे पहले
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देवरी थाना क्षेत्र के खोजार टोल गांव की एक महिला के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की ओर से देवरी थाना में आवेदन देकर गांव के तीन लोगों के विरुद्ध छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया है। आवेदन पर देवरी थाना में कांड संख्या 323/20 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा ने बताया की पीड़िता के दिए आवेदन पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।

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