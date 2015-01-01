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धान खरीदी:2 हजार 932 किसानों का 3 हजार 178 एकड़ रकबा बढ़ा इससे किसानों को मिलेंगे 11 करोड़ 91 लाख 87 हजार रु.

जांजगीर3 घंटे पहले
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  • रकबा संशोधन के मामले में प्रदेश में दूसरे नंबर पर रहा जिला, रायगढ़ टॉप पर
  • ज्यादातर समस्याएं समिति के साॅफ्टवेयर में रकबा नहीं होने की

सरकार ने रकबा संशोधन कराने के लिए छूट दी तो इसका सीधा फायदा जिले के किसानों को हुआ है। 2 हजार 932 किसानों के रकबे में सुधार हुआ है। इससे 3178 एकड़ रकबा बढ़ा है। बढ़े हुए रकबे के हिसाब से जिले के किसानों को 11 करोड़ 91 लाख 87 हजार 500 रुपए का फायदा होगा। सेवा सहकारी समिति केंद्रों में धान बेचने के लिए गए किसानों को अचानक इस बात की जानकारी मिली कि उनकी पर्ची में खेत तो है, लेकिन समिति के साफ्टवेयर में उस खेत का कुछ हिस्सा नहीं है यानि रकबा घट गया है। इससे किसान परेशान हो गए। किसानों की परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने ऐसे किसानों के रिकाॅर्ड में संशोधन करने और सही होने पर उनके रकबे को फिर से एडजस्ट करने का निर्णय लेते हुए ऐसे किसानों से आवेदन लेने के लिए कहा था। आवेदन मिलने पर 2932 किसानों के रकबे में संशोधन किया गया है। इससे बड़ी संख्या में किसानों को फायदा हुआ है।

जिले में किसानों को फायदे के गणित को ऐसे समझें

  • 3601.6242 हेक्टेयर था धान का रकबा
  • 4872.9667 संशोधन के बाद धान का रकबा
  • 1271.6242 हेक्टेयर अंतर पूर्व और संशोधन के बाद बढ़ रकबा
  • 3171.35 एकड़ बढ़ा
  • 47675 क्विंटल अधिक खरीदा जाएगा धान
  • 11 करोड़ 91 लाख, 87 हजार 500 रुपए बढ़ रकबे से मिलेगी किसानों को धान की कीमत
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