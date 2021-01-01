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धान खरीदी:4897 किसान नहीं बेच पाए धान, फिर भी खरीदारी में हमारा जिला प्रदेश में रहा अव्वल

जांजगीर5 घंटे पहले
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सेंटरों में धान को व्यवस्थित रखते हमाल। - Dainik Bhaskar
सेंटरों में धान को व्यवस्थित रखते हमाल।
  • जिले में हुई 79,82,743 मिट्रिक टन खरीदी, राजनांदगांव दूसरे, महासमुंद तीसरे नंबर पर

समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों ने रजिस्ट्रेशन तो कराया लेकिन किन्हीं कारणों से धान खरीदी के अंतिम दिन तक जिले 4897 किसान अपना धान नहीं बेच पाए। पिछले साल शत प्रतिशत खरीदी हुई थी, इस वर्ष 97.4 प्रतिशत खरीदी हुई।

इसके बाद भी जिला धान खरीदी के मामले में प्रदेश में 79 लाख 82 हजार 743 मिट्रिक टन धान की खरीदी कर प्रदेश में अव्वल है। वहीं राजनांदगांव 76 लाख 5 हजार 591 मिट्रिक धान खरीदी के साथ दूसरे नंबर पर तो महासमुंद 75 लाख 88 मिट्रिक धान खरीदी के साथ तीसरे नंबर पर है। पूर्व में जिले में करीब साढ़े चार हजार किसानों के रकबा में गड़बड़ी होने के कारण वे धान बेचने से वंचित हो रहे थे। सरकार द्वारा रकबा संशोधनकराने का आदेश मिलने पर इन किसानों को धान बेचने की सुविधा मिली।

समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 1 लाख, 88 हजार ,425 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जिसमें अंतिम दिन तक 1 लाख, 83 हजार, 528 किसानों ने धान बेचा। इन किसानों से लगभग -79लाख 82 हजार 743 मिट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। खरीदे गए धान की कीमत 1 अरब 99 करोड़ 56 लाख 88 हजार 300 रुपए की खरीदी की गई। जिसमें से किसानों को 1,491 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। बाकी के भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

कुछ समय तक केंद्रों में पड़ा रह सकता है धान

जिले के खरीदी केंद्राें में अभी भी 23 लाख 57 हजार 241 मिट्रिक टन धान उठाव नहीं होने के कारण जाम है। जिले के संग्रहण केंद्रों में भी धान अब जाम होने लगा है, क्योंकि उसना मिलर्स ने पिछले साल के धान को मिलिंग करने से इनकार करते हुए मिलिंग ही बंद कर दी है। धान खरीदी से जुड़े लोगों से मिली जानकारी के अनुसार जिले की मासिक मिलिंग क्षमता है 27 लाख 60 हजार एमटी। संग्रहण केंद्रों में भी धान भेजा जाएगा तब भी लगभग 8 से 10 लाख एमटी धान की व्यवस्था अभी नहीं बन पा रही है। ऐसी स्थिति में उन केंद्रों में धान अभी पड़ा रह सकता है।

जीरो शॉर्टेज की चुनौती

इस वर्ष जीरो शॉर्टेज भी एक चुनौती है। जीरो शॉर्टेज का अाशय यह नहीं है कि समितियों में धान न रहे। बल्कि इसका आशय यह है कि जो धान सरकार ने पैसा खर्च करके खरीदा है, वह पूरा धान सुरक्षित संग्रहण केंद्र या फिर मिलर्स तक पहुंच जाए ताकि सरकार को कोई नुकसान न हो, लेकिन इस चक्कर में खरीदी केंद्रों से खराब धान भी संग्रहण केंद्रों में भेज दिया जाता है, जिससे नुकसान होता है।

बचे धान पर सरकार ने नहीं लिया है निर्णय

जिले के अधिकारियों के लिए धान का उठाव एक चुनौती है। क्योंकि जो धान खरीदी केंद्रों में बच जाएगा उसके लिए अभी सरकार ने निर्णय नहीं लिया है कि उसकी मिलिंग कौन करेगा। अरवा मिल को धान दिया जाएगा या फिर उसना मिलर्स से धान का उठाव किया जाएगा।

पिछले साल संग्रहण केंद्र में नहीं लिया धान

पिछले साल नवागढ़ क्षेत्र की कुछ खरीदी केंद्रों से धानका उठाव कर संग्रहण केंद्र अमरताल भेजा गया था। उन ट्रकों के बोरों में खराब धान की सप्लाई की गई थी। इसलिए संग्रहण केंद्र प्रभारी ने धान को लेने से मना कर दिया। इस वजह से करीब आठ ट्रक धान का निराकरण नहीं हो पाया।

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