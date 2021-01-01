पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विश्व कैंसर दिवस आज:28 की जांच में 6 ओरल व 4 ब्रेस्ट कैंसर के मिले मरीज

जांजगीर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • डॉक्टर्स की सलाह, आप रहें सतर्क, लक्षण दिखे तो न करें देरी, तुरंत जांच कराने से हो सकता है इलाज

जानलेवा कैंसर बीमारी भी अब आम है। डॉक्टर्स के अनुसार सतर्क रहना जरूरी है। कैंसर के लक्षण शरीर में दिखे तो तुरंत जांच कराएं और समय पर पहचान होने से इलाज संभव है। जिला अस्पताल में कैंसर की जांच के लिए लगे कैंप में चौकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहां डॉ. इकबाल हुसैन ने रजिस्टर्ड मरीजों की जांच की। 28 लोगों ने लक्षण दिखने पर जांच कराई तो 6 लोग मुंह और 4 में ब्रेस्ट यानि स्तन कैंसर के लक्षण मिले हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट, सर्वाइकल ट्यूमर, फाइब्रोडिनोमा के एक-एक लाइपोमा के पांच व 10 लोग अन्य लक्षणों वाले चिह्नांकित किए गए हैं।

जल्दी पहचान होने से इलाज करने में आसानी
डॉ. मृणाल शर्मा के अनुसार कैंसर के शुरूआती स्टेज में रोग का निदान बेहतर होता है । अधिकतर कैंसर के पहले स्टेज में सर्जरी की भूमिका होती है, सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी मरीज़ के रोग-मुक्त होने के लिए बेहतर है।
जागरूकता की कमी से भी बढ़ रहे मरीज: डॉ. मृणाल
भारत में सालाना दस लाख से अधिक कैंसर के नए मरीज़ आ रहे हैं।‪ भारत में स्तन कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट के कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर ‬आम बात हो गई है।

महिलाओं में ये कैंसर अधिक - भारतीय महिलाओं में ‪स्तन कैन्सर, सर्वाइकल कैंसर और अंडाशय कैंसर तीन प्रमुख कैंसर रोग है । ‬स्वयं स्तन परीक्षण साधारण जागरूकता है। उसी तरह से, पैप स्मीयर जांच से‪ सर्वाइकल कैंसर की पहचान शुरुआती ‬अवस्था में की जा सकती है।

पुरुषों में इनकी संभावना अधिक
"भारतीय पुरुषों में ‪ओरल कैंसर, फेफड़ों का कैन्सर, पेट के कैन्सर, कोलोरेक्टल कैंसर और इसोफेजियल कैंसर पाँच प्रमुख कैंसर रोग है ।‬ तम्बाकू-संबंधित हेड-नेक कैंसर अधिकतर कमजोर आय वर्ग के लोगों में देखा जाता है । दूसरी तरफ़, आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग में मोटापा और जीवन-शैली के कारण ‪कोलोरेक्टल कैन्सर,‬ गर्भाशय कैन्सर, ‪अंडाशय कैंसर और ‬प्रोस्टेट ‪कैन्सर ‬सामने आ रहे है।''
-डॉ. मृणाल शर्मा, (एम.एस.) लेप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जन, सिम्स

ये हैं मुख कैंसर के प्रमुख लक्षण: डॉ. शर्मा
"मुंह में जलन होना,लंबे समय तक बना छाला, आवाज में बदलाव, मुंह कम खुलना, मुंह की त्वचा का असामान्य रूप से लाल या सफेद होना, दांतो का हिलना मुख कैंसर के सामान्य लक्षण है। लक्षण के दिखने पर जांच तुरंत विशेषज्ञ द्वारा करवाए जाने की जरूरत है। कैंसर ठीक हो सकता है बशर्ते सही समय में पहचान की जाए। हमें इस से डरना नहीं चाहिए। पास के कैंसर संस्थान का ही इलाज के लिए चयन करें, ताकि लंबे इलाज के लिए आवश्यकतानुसार समय-समय पर विशेषज्ञ के पास पहुंच सकें। बायोप्सी से ही कैंसर के प्रकार तय होता है।’’
-डॉ. सौरभ शर्मा, मुख कैंसर विशेषज्ञ

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser