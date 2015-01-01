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आरोप:हथकरघा सहकारी संघ के 7 सदस्याें ने दिया इस्तीफा

जांजगीर-चांपा3 घंटे पहले
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  • सदस्य : बिना बैठक लिए भेजे प्रस्ताव, अध्यक्ष देवांगन बोले: त्याग पत्र की प्रक्रिया ही वैधानिक नहीं

छग हथकरघा विकास एवं विपणन संघ के सात सदस्यों ने पंजीयक को अपना त्यागपत्र दे दिया है। सीएम से शिकायत करते हुए संघ के प्रदेशाध्यक्ष मोतीलाल देवांगन पर पद का दुरूपयोग करने सहित आर्थिक अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर अध्यक्ष श्री देवांगन ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए त्याग पत्र की प्रक्रिया को ही असंवैधानिक बताया है। छग हथकरघा विकास एवं विपणन संघ में 13 संचालक मंडल के सदस्य हैं। इनमें आठ कांग्रेस के तथा पांच भाजपा के जीत कर आए थे। भाजपा के एक सदस्य का निधन हो गया है। इस तरह अभी संचालक मंडल मेंं 12 सदस्य हैं। संघ के अध्यक्ष पूर्व विधायक मोतीलाल देवांगन निर्वाचित हुए थे। अब संघ में दरार आने लगी है। संघ के सात संचालक मंडल के सदस्यों कृष्ण कुमार देवांगन, धनजी देवांगन, लक्ष्मण देवांगन, जीतराम देवांगन, मोतीलाल देवांगन, महेंद्र कुमार देवांगन और मेलाबाई देवांगन ने बुधवार को रायपुर जाकर पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को अपना त्याग पत्र दे दिया है।
सीएम से की शिकायत - संचालक मंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम भी पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने संघ के अध्यक्ष पर पद के दुरूपयोग करने, सदस्यों का कागज पर हस्ताक्षर लेने, समितियों को परेशान करने के लिए आदेश निर्देश जारी करने,अधिकारी, कर्मचारियों के विरूद्ध झूठी शिकायतें कराने, बैठक नहीं बुलाने व बिना आम सभा के बजट पारित करने का आरोप लगाया है।

काम कराया है, कोरोना के कारण बैठक नहीं हुई, सारे आरोप बेबुनियाद: मोतीलाल
"भाजपा के संचालक सदस्यों की चाल है, मेरी किसी सदस्य से बात नहीं हुई है। कांग्रेस के सदस्यों के साथ सांठ-गांठ कर विघ्न पैदा कर रहे हैं। कोरोना काल में बुनकरों को काम दिलाया है। स्कूल ड्रेस का वितरण अगले साल किया जाएगा। इस कार्य में 50-60 हजार बुनकर लगे हैं। त्याग पत्र की वैधानिक प्रक्रिया होती है। जुलाई अगस्त में बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन एमडी के अलावा मैं भी काेविड पॉजिटिव हाे गया था और बैठकों पर रोक लगी थी इसलिए बैठक नहीं हो पाई है। इस महीने बैठक का आयोजन किया गया है। सभी आरोप बेबुनियाद है।''
-मोतीलाल देवांगन, प्रदेश अध्यक्ष, छग हथकरघा विकास एवं विपणन संघ

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