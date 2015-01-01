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पर्व:32 साल बाद ऐसा संयोग, दीवाली पर सूर्य, चंद्र, मंगल व शुक्र का संयोग व्यवसाय के लिए है शुभ

जांजगीर11 घंटे पहले
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  • लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम 5:30 बजे से रात 8:6 बजे तक

दीपावली पर ग्रहों का दुर्लभ संयोग हो रहा है। 14 नवंबर दीपावली की शाम करीब 7 बजे मंगल मीन राशि में मार्गी होंगे। 23 दिसंबर तक इसी राशि में मार्गी रहेंगे। इसके बाद अपनी राशि मेष में प्रवेश करेंगे। मार्गी यानी मंगल सीधा चलने लगेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित राघवेंद्र पांडेय के अनुसार दीपावली पर सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध और शुक्र का यह संयोग 32 साल बाद बना है। दीपावली पर मंगल मीन राशि में रहकर कन्या राशि के शुक्र पर दृष्टि डालेगा। सूर्य-बुध और चंद्र तुला राशि में रहेंगे। इससे पहले 9 नवंबर 1988 को 32 साल पहले दीपावली पर ऐसा योग बना था। जब मंगल मीन राशि में था। दीपावली की रात मंगल मार्गी हो जाने से तंत्र पूजन के लिए शुभ योग बनेंगे। असामाजिक कार्य करने वाले वालों के लिए आगे आने वाला वर्ष अच्छा नहीं रहेगा। दीपावली पर शनि मकर में और गुरु धनु राशि में रहेगा, इनकी वजह से व्यापार श्रेष्ठ रहेगा।

बुधादित्य योग में धनतेरस की होगी पूजा
13 नवंबर को त्रयोदशी पर्वकालीन के साथ उदयकाल में भी है, जो श्रेष्ठ है। 13 नवंबर को पर्वकालीन त्रयोदशी, शुक्रवार, चित्रा, स्वाति नक्षत्र का संयोग, प्रीति और आयुष्मान योग एवं बुधादित्य योग इस पर्व को कुछ खास बना रहे हैं।

लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त

  • शाम 5 बजकर 30 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 25 मिनट तक है।
  • प्रदोष काल मुहूर्त शाम 5 बजकर 27 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 6 मिनट तक रहेगा।
  • वृषभ काल मुहूर्त शाम 5 बजकर 30 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 25 मिनट तक है।
  • महानिशीथ काल मुहूर्त्त: रात्रि 11:39 से 00:32 तक।
  • सिंह काल मुहूर्त्त: रात्रि 00:01 से 02:19 तक।

मंगल के मार्गी होने का सभी राशियों पर असर
मेष: राशि के लिए द्वादश मंगल आपको ऋण से दूर रहने का संकेत दे रहा है। विवादों से भी दूर रहकर शरीर का ध्यान रखना होगा।
वृषभ: राशि के लिए एकादश मंगल लाभकारी रहेगा। सभी काम पूर्ण होंगे। विवादास्पद मामलों में जीत होगी। नौकरी में तरक्की होने के योग हैं।
मिथुन: राशि के लिए दशम मंगल विवाह और अन्य शुभ कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर करेगा। नए मकान, वाहन की प्राप्ति हो सकती है। कार्य समय पर होंगे।
कर्क: राशि के लिए नवम मंगल आपको खुशहाली प्रदान करेगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगी और कार्य का विस्तार करने में सफलता मिलेगी। आय प्राप्ति का संघर्ष समाप्त होगा।
सिंह: राशि के लिए अष्टम मंगल कुछ परेशान कर सकता है। अत: संभलकर कार्य करना जरूरी है। यात्राओं का योग है और स्वास्थ्य कमजोर रहने के आसार रहेंगे।
कन्या: राशि के लिए सप्तम मंगल परेशानियां बढ़ा सकता है। बिना कारण भय बना रहेगा। कार्य में अरुचि रहेगी। किसी से भी सहयोग की अपेक्षा नहीं है।
तुला: राशि के लिए षष्ठम भाव का मंगल अपेक्षित सफलता में बाधा डाल सकता है। धैर्य से जीवन बिताने और क्रोध से बचना जरूरी है।
वृश्चिक: राशि के लिए पंचम भाव का मंगल सभी तरह के सुख प्रदान करेगा। कर्ज से छुटकारा मिलेगा और नए कार्य करने का अवसर मिलेगा।
धनु: राशि के लिए चतुर्थ भाव मंगल ठीक नहीं है। संयमपूर्वक समय बिताना चाहिए। काम टालना उचित रहेगा। जरूरी काम हो, तो विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें।
मकर: राशि के लिए तृतीय भाव का मंगल सामान्य रहेगा। कार्य में बदलाव संभव है। कुंभ राशि के लिए द्वितीय भाव का मंगल शुभ रहेगा। संपर्कों का लाभ मिलेगा।

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