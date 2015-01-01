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सतर्कता:एसोसिएशन ने सीएचसी में दिए सैनिटाइजर व मास्क

अकलतरा14 घंटे पहले
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केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ डॉ. महेंद्र सोनी को एसोसिएशन की तरफ से सैनिटाइजर, मास्क एवं हैंड ग्लब्स का वितरण किया गया। जिला औषधि विक्रेता संघ के उपाध्यक्ष कामेश अग्रवाल ने बताया कि अकलतरा कैमिस्ट एसोसिएशन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर, नर्स एवं स्टाफ के उपयोग के लिए सैनिटाइजर, मास्क, एवं हैंड ग्लब्स का वितरण किया गया। कार्यक्रम में रविन्द्र साहू, डॉ ललिता टोप्पो, कविता बंसोड़, चंद्रिका मरावी, सविता आदिले,दीपमाला धीरी, बिसाहिन यादव, चंद्रिका कुरे, अकबर निषाद उपस्थित थे।

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