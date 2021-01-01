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खुदकुशी:शाम को घूमने गए थे भीमा तालाब, रात में आरक्षक की पत्नी ने लगा ली फांसी

जांजगीर2 घंटे पहले
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  • पुलिस कॉलोनी निलयम में मंगलवार की रात हुई खुदकुशी की घटना
  • पुलिस के अनुसार नई कॉलोनी में नहीं रहना चाहती थी पत्नी

पुलिस पेट्रोल पंप में काम करने वाले आरक्षक की पत्नी को पुरानी कॉलोनी में मिले घर को छोड़कर नई कॉलोनी में रहना रास नहीं आया। वह पुरानी कॉलोनी में रहना चाहती थी, उसकी मर्जी से ऐसा नहीं हुआ तो उसने अपने नई कॉलोनी के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के दो छोटे छोटे बच्चे हैं। जांजगीर थाना क्षेत्र में खोखरा भाठा में पुलिस वालों के लिए नई कॉलोनी निलयम बनाई है। इस कॉलोनी का पिछले साल मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया था। इसके बाद विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों व आरक्षकों को आवास आवंटित किया गया था। इस कॉलोनी के बनने से पहले पुलिस लाइन के कॉलोनी में लोगों को आवास आवंटित किया गया था। इसी पुरानी कॉलोनी में आरक्षक कुगेश पटेल को भी आवास मिला था। आरक्षक की ड्यूटी पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप में लगी है। नई कॉलोनी बनने के बाद उसे भी निलयम में आवास मिला। क्वार्टर नंबर 100 में वह पत्नी सीमा पटेल व दो बच्चों के साथ रहते थे। लेकिन इस नई कॉलोनी में रहना आरक्षक की पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह पुरानी कॉलोनी में वापस जाना चाह रही थी। विवेचक एएसआई सुरेश पाठक के अनुसार महिला सीमा पटेल नई कॉलोनी को छोड़कर पुरानी कॉलोनी में जाने के लिए जिद करती थी। उसने अपने पड़ोसियों से भी यहां नहीं रहने की बात कई बार कही थी। मंगलवार की रात करीब एक बजे उसने आवासीय कॉलोनी के दूसरे कमरे में फांसी लगा ली।

तालाब से लौटने के बाद खाना खाकर सो गए थे
टीआई लखेश केंवट के अनुसार महिला मंगलवार की शाम को अपने पति और बच्चों के साथ घूमने के लिए भीमा तालाब गई थी। वहां से आने के बाद खाना खाकर सभी सो गए। देर रात उसके पति की नींद खुली तो उसने देखा उसकी पत्नी बेड पर नहीं थी। तलाश की तो फंदे पर लटक रही थी।

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