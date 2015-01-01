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त्योहार:कचहरी चौक पर सजा बिहान बाजार

जांजगीर8 घंटे पहले
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  • महिला बेच रही कोसा की साड़ी, शॉल, लेडीज सूट, एक ही दिन में बिके 55 सौ दीए

जिले के कचहरी चौक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय हस्त निर्मित उत्पादों का विक्रय एवं बिहान बाजार धनतेरस से शुरू हो गया, जो दीपावली पर्व तक चलेगा। बिहान बाजार में पहले ही दिन स्व सहायता समूह द्वारा लगाए गए उत्पादों को लेकर नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिला। कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल के मार्गदर्शन में बिहान बाजार लगाया गया है, जिसमें जिले की विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए मिट्टी, गोबर के दीए, सुगन्धित अगरबत्ती, धुपबत्ती, कोसा के कपड़े, फिनायल, फाइल कवर आदि बेचा जा जा रहा है। नगरीय निकाय के स्व सहायता समूहों द्वारा 55 सौ दीए बनाए गए थे, जिन्हें एक ही दिन में बिक गए।

दीए से सजी प्रदर्शनी
बिहान बाजार में लोगों के लिए गोबर से बनाए गए दीए को देखने एवं जानने की जिज्ञासा हुई। नैला निवासी शारदा अग्रवाल ने गोबर से बनाए दीए को खरीदा। समूह ने बनाई गई अगरबत्ती भी ली। उन्होंने कहा कि समूह द्वारा बनाए दीए काबिले तारीफ है। केरा रोड निवासी सूरज यादव ने कहा कि बिहान बाजार जांजगीर में पहली बार लग रहा है, जिसमें मिट्टी, गोबर के दीए देखने मिल रहे है। हवन-पूजन के लिए छैना भी मिल रहा है। शहरी आजीविका मिशन में निर्मल जांजगीर स्व सहायता समूह की महिलाएं द्वारा मिट्टी, गोबर के दीए शामिल हैं।

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