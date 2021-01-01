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सामाजिक असमानता पर सेमिनार:साड़ी अपनी पसंद से खरीदते हैं तो बच्चे के लिए दूसरों की पसंद क्यों : शुक्ला

जांजगीर7 घंटे पहले
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कार्यक्रम में उपस्थित वक्ता। - Dainik Bhaskar
कार्यक्रम में उपस्थित वक्ता।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजिका श्रीमती अनुराधा शुक्ला ने कन्या भ्रूण हत्या के बढ़ते केस पर चर्चा की। उन्होंने इसके लिए स्त्रियों को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब हम साड़ी अपनी पसंद से खरीदते हैं तो अपने बच्चे के लिए पसंद क्यों अलग होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि महिला ठान ले तो उसके शरीर से कोई खेल नहीं सकता। ऑक्सफेम इंडिया सामाजिक संस्था द्वारा विषमता का विषाणु विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य बिंदु मानवीय गरिमा की सुरक्षा, समाज में मूल समानता, मानवीय अधिकार की समानता, लैंगिक समानता, कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा,पर्यावरण सुरक्षा था। जिसमे कोरोना महामारी से पूर्व और महामारी के दौरान इस असमानता में अंतर पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवीन शासकीय महाविद्यालय नवागढ़ के प्राचार्य प्रो बीके पटेल थे।

उन्होंने विषमता के विषाणु पर आधारित रिपोर्ट डेवास इंडिया सप्लीमेंट 2021 का विमोचन किया। उन्होंने कोविड 19 के दौरान विश्व की स्थिति, कर नीति, शिक्षा के अवसर, बच्चों के स्कूल छूटने के खतरा ,समाज में व्याप्त असमानता जैसे बिंदुओ को बताया। चाम्पा से विवेक शर्मा ने कहा कि समाज मे असमानता व्याप्त तो है इसे समाप्त भी करने की जरूरत है, परन्तु किसी पर जबरदस्ती समानता नही थोपनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता विभीषण पात्रे ने कहा समाज मे स्त्री पुरूष का जो भेद है उसे खत्म करने की जरूरत है।

छात्र मिथलेश चंद्रा ने समाज में गरीबी के स्तर व उससे पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की । कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रो स्नेहा थवाईत, कोमल शुक्ला ने भी संबोधित किया। अशोक दीक्षित, एन जी ओ से विभीषण पात्रे, आसमा बेगम, सुदेश कुमार, ,बुनकर समुदाय से द्वारिका प्रसाद देवांगन, अधिवक्ता संघ से रूपचंद डांडे, सी डब्लू सी से सुरेश जायसवाल, संतोष देवांगन आदि उपस्थित थे।

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