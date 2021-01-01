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पल्स पोलियो अभियान:कलेक्टर ने 5 महीने के लहक को पिलाई पोलियो ड्राॅप, आज से दो दिन घर-घर जाकर पिलाएंगे दवा

जांजगीर7 घंटे पहले
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बच्ची को दवा पिलाते कलेक्टर। - Dainik Bhaskar
बच्ची को दवा पिलाते कलेक्टर।
  • 1560 केंद्रों में बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा
  • 2 लाख 35 हजार बच्चों को दवा पिलाने का है लक्ष्य

राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कलेक्टर यशवंत कुमार ने पुराना जिला अस्पताल परिसर के अर्बन क्लिनिक में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में 5 माह की नन्हीं लहक को दो बूंद पोलियो ड्राप पिलाकर किया।

सीएमएचओ डॉ एसआर बंजारे, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ पुष्पेंद्र लहरे, डीपीएम सुश्री विभा टोप्पो के द्वारा भी 0 से 05 वर्ष के बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाई गई। सोमवार से दो दिन डोर टू डोर जाकर दवा पिलाई जाएगी ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न हो।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डाॅ. एस. आर. बंजारे ने बताया कि जिले में कुल 2 लाख 35 हजार 752 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें शहरी क्षेत्र के 37,300 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,98,492 बच्चे शामिल हैं। टीकाकरण के लिए कुल 1560 केंद्र बनाए गए हैं, इनमें 1394 केंद्र ग्रामीण क्षेत्र और 166 शहरी क्षेत्र में हैं। विकासखंड नवागढ़ में 254, अकलतरा में 155, बलौदा में 161, पामगढ़ में 155, बम्हनीडीह में 148, मालखरौदा में 147, सक्ती में 182, जैजैपुर में 184 और डभरा में 174 बूथ बनाये गये है।

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