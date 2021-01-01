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बालक परिजन को सौंपा:खैरा जयरामनगर से भटककर 7 किमी पैदल पहुंच गया क्रोकोडायल पार्क

अकलतरा7 घंटे पहले
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पुलिस थाने में बच्चे को सौंपते हुए। - Dainik Bhaskar
पुलिस थाने में बच्चे को सौंपते हुए।

ग्राम खैरा जयरामनगर का बालक अनिल कुमार यादव पिता पवन यादव 29 जनवरी को सुबह 10 बजे घर से निकलकर 7 कि.मी. की दूरी तय करते हुए ग्राम कोटमीसोनार के क्रोकोडायल पार्क पहुंच गया। पार्क बंद करने के दौरान बालक वहीं दिखा तो पूर्व पंच राकेश शर्मा ने उससे पूछताछ की। लेकिन वह जवाब नहीं दे सका तो उसे लेकर अकलतरा पहुंचे।

थाना प्रभारी जितेन्द्र बंजारे को सूचना दी गई। तब आरक्षक विवेक ठाकुर एवं कृष्णा तिवारी पहुंचे। पतासाजी के लिए बालक के फोटो को सोशल मीडिया में शेयर किया गया तो उसके जयराम नगर खैरा गांव के होने की जानकारी मिली। रात्रि 10 बजे बालक के पिता पवन यादव बालक को लेने पुलिस थाना में पहुंचे। पुलिस द्वारा कागजी कार्यवाही पूर्ण करने के बाद लापता बालक को परिजनों को सौंपा गया।

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