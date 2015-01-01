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लोकल के लिए वोकल:बाजार में मिट्टी के डिजाइनदार दीयों की मांग बढ़ी

अकलतरा11 घंटे पहले
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  • कोलकाता की रंगोली भी आई बिकने

दीपावली पर्व के अवसर पर नगर के शास्त्री चौक, स्टेशन रोड, पोस्ट आफिस के पास एवं थाना रोड में दुकानदारों द्वारा रंगोली के साथ-साथ, मिट्टी के दीये, डिजाइनर दीए एवं अन्य सजावट के सा मानों की बिक्री की जा रही है। नगर के थाना रोड में रंगोली का विक्रय करने वाले जगदीश चन्दवानी बताया कि कोलकाता से आई हुई रंगोली की मांग के साथ-साथ खूब बिक्री हो रही है। 12 रंगों के साथ-साथ रंगोली को 40 रुपये प्रति किलो की दर से बिक्रय किया जा रहा है। मिट्टी से बने हुए दीए 2 रुपये से 5 रुपये एवं डिजाईनदार दीए 10 रुपये की दर से विक्रय किये जा रहे हैं दीपावली त्यौहार के अवसर पर युवतियों द्वारा बड़ी संख्या में रंगोली दुकानों में जाकर रंगोली की खरीदी की जा रही है। रंगोली के साथ-साथ लोग घरों में सजावट का सामान एवं अन्य उपहार खरीद रहे हैं। नगर के शास्त्री चौक के पास रंगोली का विक्रय करने वाले सुशील जैन एवं बंटी केडिया ने बताया कि दीपावली पर्व पर ग्राहकों की सुविधा के लिए रंगोली का पैकेट बनाने के साथ-साथ ग्राहकों की मांग के अनुसार विक्रय किया जा रहा है।

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