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मांग:कोटमीसोनार में चौकी खोलने की मांग

अकलतरा2 घंटे पहले
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छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के महामंत्री योगेश साहू ने गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से भेंटकर अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोटमीसोनार में पुलिस चौकी खोलने की मांग की। योगेश साहू ने गृहमंत्री को बताया कि ग्राम कोटमीसोनार अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांवों में से है तथा गांव में क्रोकोडायल पार्क होने से पर्यटन हेतु दूर- दूर से लोगों का आना जाना लगा रहता है। कोटमीसोनार क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे गांव जुड़े हुए हैं तथा वर्तमान अकलतरा थाना कि दूरी 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यदि कोटमीसोनार में पुलिस चौकी की स्थापना कर दी जाती है तो आसपास पूरे क्षेत्र में अच्छे तरह से पुलिसिंग की व्यवस्था हो सकती है।

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