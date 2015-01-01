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पैसों की बर्बादी:नालियां टूटी, रोड भी खराब, इसलिए पालिका ने कॉलोनी का हैंडओवर लेने से किया इनकार

जांजगीर3 घंटे पहले
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  • बिना अनुमति हाउसिंग बोर्ड ने बनाए 471 मकान, इंजीनियर ने सर्वे में 7 करोड़ का काम बाकी बताया

नगर पालिका क्षेत्र में हाऊसिंग बोर्ड ने बिना अनुमति लिए ही 25 एकड़ पर हसदेव विहार बसा डाला। इस कॉलोनी में विभाग ने एचआईजी, एमआईजी समेत 5 तरह के 471 आवासीय मकान बनाए हैं। कॉलोनी में सभी मकान विभाग द्वारा ग्राहकों को हैंडओवर किए जा चुके हैं, लेकिन अब कॉलोनी संचालन के लिए न तो कोई समिति है और न ही हाऊसिंग बोर्ड ठीक तरह से इसे मेंटेन कर पा रहा है। पालिका ने अपने स्तर पर कॉलोनी का सर्वे कराया है, तो लगभग 7 करोड़ का खर्च व्यवस्था बनाने मेें आ रहा है। इतना फंड हाउसिंग बोर्ड देने की स्थिति में नहीं है। हैंडओवर की प्रक्रिया दोनों सरकारी विभागों के बीच अटक गई है। नगर पालिका के जनप्रतिनिधि भवन अनुज्ञा से राजस्व हानि के अलावा खराब सड़कें और बुनियादी सुविधाओं का अभाव बताकर हैंडओवर नहीं लेना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ हाउसिंग बोर्ड के अफसर नियमितिकरण की औपचारिकता पूरी कर फिर से सामान्य सभा में रखने की बात कह रहे हैं। वर्तमान में कॉलोनी की व्यवस्था दुरूस्त करने के लिए विभाग के अफसर लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जल वितरण व्यवस्था के लिए बकाया जलकर और कॉलोनी की सफाई के लिए लैंड मेंटेनेंस शुल्क की वसूल करने लोगों को नोटिस भेजा है। साथ ही अतिक्रमण और अवासीय मकानों के व्यवसायिक इस्तेमाल पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

कॉलोनी में पांच प्रकार के बनाए हैं मकान

  • एचआईजी-185 मकान
  • एमआईजी-80 मकान
  • एलआईजी-76 मकान
  • ईडब्ल्यूएस-30 मकान
  • अटल आवास- 100 मकान

नियम से दो साल बाद ही हो जाना था हैंडओवर
हाउसिंग बोर्ड के तय नियमों के अनुसार हसदेव विहार कॉलोनी को दो साल बाद पालिका को हैंडओवर करना था, लेकिन अफसरों ने प्रयास ही नहीं किया।

इंजीनियर ने खर्च बताया, फंड नहीं इसलिए काम अधूरा
पालिका ने अपने इंजीनियर से हसदेव विहार का सर्वे कराया था। इस सर्वे में इंजीनियर ने नए सिरे से सड़क निर्माण, वाटर सप्लाई, नालियों की मरम्मत और सफाई आदि पर 7 करोड़ रुपए खर्च करने बात कही थी। विभाग सात करोड़ रुपए लेना संभव नहीं था, इसलिए हाऊसिंग बोर्ड को सड़क और नाली दुरूस्त करने को कहा था,लेकिन फंड के अभाव में यह काम अब तक अधूरा है।

न्यूनतम 16 व अधिकतम 51% जुर्माने का प्रावधान
नगर पालिका के भवन अनुज्ञा नियम के अनुसार बिना अनुज्ञा भवन निर्माण पर प्रति वर्ग मीटर तय दर से न्यूनतम 16 और अधिकतम 51 प्रतिशत तक जुर्माने का प्रावधान है। नगर पालिका के अफसर और जनप्रतिनिधि इसे लेकर हाउसिंग बोर्ड को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहे हैं।

जानिए, किस दर से देनी होती है राशि
किसी भी भवन निर्माण के लिए निर्माण कर्ता को प्रति वर्ग मीटर बाह्य विकास शुल्क 171 रुपए 16 पैसे , रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क 110 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर पौध रोपण के लिए, 11 रुपए प्रति वर्ग मीटर मटेरियल चार्ज, 11 वर्ग मीटर, भूमि विकास अधिनियम में निर्माण की राशि ली जाती है।

इन कारणों से हैंडओवर लेने से पालिका कर रही इनकार
70 प्रतिशत सड़कें खराब- कॉलोनी के भीतर अभी 70 प्रतिशत सड़कें खराब है। एप्रोच से लेकर गलियों में कांक्रिट उखड़ चुकी हैं। वहीं सड़कों हुए गड्‌ढों में बारिश का पानी जमा हो रहा है।
30 फीसदी नालियां पट गई- बारिश का पानी बाहर निकालने के लिए कॉलोनी में बनाई गई 30 फीसदी नालियां लोगों ने पाट चुके हैं। उनके ऊपर चबूतरा और शेड लगा चुके हैं।

शासन से मार्गदर्शन लेंगे
"इस संबंध में हम जरूरत पड़ी तो शासन से मार्गदर्शन लेंगे, लेकिन अभी जिस इंजीनियर ने कॉलोनी का सर्वे कर 7 करोड़ का खर्च बताया था, उन्हें दो दिनों के लिए बुला रहे हैं। ताकि अति आवश्यक कार्य कराए जा सके इसके बाद फिर से सामान्य सभा में इसे रखा जाएगा।''
-मनोज सिंह, सीएमओ नपा जांजगीर

प्रक्रिया चल रही है
"मुझे आए हुए 11 माह हुए हैं, पुरानी जानकारी मुझे नहीं है, यदि बिना अनुमति कॉलोनी बनी है तो पालिका को पेनाल्टी की राशि देकर नियमितिकरण करा लंेेगे। रही बात हैंड ओवर की तो अगली बैठक में प्रस्ताव पालिका में रखा जाएगा।''
-पीके मिश्रा ,एसडीओ हाउसिंग बोर्ड, जांजगीर

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