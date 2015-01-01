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चुनाव:जिला योजना समिति का चुनाव कल, सहमति के आसार नहीं ग्रामीण क्षेत्र के चौदह सदस्यों के लिए हो सकता है मतदान

जांजगीरएक घंटा पहले
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  • ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नामांकन जिपं में व शहरी क्षेत्र का पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा जमा

जिला योजना समिति के सदस्यों के लिए चुनाव की संभावना बन गई है। ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जिला पंचायत से होगा। यहां 25 सदस्य हैं तथा 14 सदस्य यहां से चुने जाएंगे। नामांकन के आखिरी दिन भी सदस्यों के बीच सामंजस्य नहीं बन सका इस वजह से इसकी संभावना बढ़ गई है कि इन 14 पदों के लिए चुनाव हो सकता है, कुछ ऐसी ही स्थिति नगरीय निकायों के दो पदों के लिए है। जिला योजना समिति का सदस्य बनने के लिए जिपं के 25 सदस्य उत्सुक बताए जा रहे हैं। चूंकि जिले में ग्रामीण क्षेत्र का 86 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है इस वजह से 20 सदस्यीय समिति में 14 सदस्य जिला पंचायत से चुने जाएंगे। इसके लिए इस सप्ताह की शुरूआत में कुछ सदस्यों ने ऐसे ही एक दूसरे का विचार जानने के लिए जिला पंचायत में अनौपचारिक बैठक कर चर्चा की थी, जिसमें यह बात सामने आई कि अधिकांश लोग समिति में सदस्यता चाह रहे हैं। चूंकि इस बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री करते हैं, इसलिए लोग भी सदस्य बनना चाहते हैं। जिला योजना समिति के नियमानुसार यदि नाम निर्देशन में यदि निर्धारित सदस्यों की संख्या से कम या सदस्यों की संख्या के बराबर संख्या में नामांकन प्राप्त होने पर निर्वाचन की आवश्यकता नहीं होगी और नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को समिति का सदस्य निर्वाचित मान लिया जाएगा।

चुनाव लड़ने वालों के लिए यह जरूरी
1 एक प्रस्तावक व एक समर्थक जरूरी - ग्रामीण क्षेत्र के सदस्यों के लिए नामांकन फार्म में अभ्यर्थी के साथ एक वर्तमान ग्रामीण सदस्य प्रस्तावक के रूप में एवं एक ग्रामीण सदस्य समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करेंगे। इसी प्रकार नगरीय निकाय के सदस्य के नाम निर्देशन पत्र पर एक-एक वर्तमान पार्षद क्रमशः प्रस्तावक और समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करेंगे।
2 फोटो युक्त आईकार्ड की ओरिजिनल कॉपी जरूरी - अभ्यर्थी प्रस्तावक व समर्थक को नगरीय,ग्रामीण निकाय के कार्यालय प्रमुख या ग्रामीण सदस्यों के लिए जिपं के सीईओ नगरीय सदस्यों के निर्वाचन के लिए संबंधित नगर पालिका परिषद नपं के सीएमओ द्वारा जारी नवीनतम फोटो युक्त पहचान पत्र की ओरिजिनल कॉपी साथ रखना आवश्यक है।

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