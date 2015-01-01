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बड़ा खुलासा:5 लाख की फिरौती के लिए पिता के चचेरे भाई ने ही कराया था मासूम का अपहरण

जांजगीर/बलौदाएक घंटा पहले
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रात में बच्चा मिला तो एसपी ने गोद में उठाया, साथ में सहयोगी पुलिस कर्मी।
  • मासूम के दो अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, फिरौती के रुपए नहीं देने पर जान से मारने की दे रहे थे धमकी, 13 घंटे बाद रात में बच्चा सुरक्षित मिला तो एसपी ने उठा लिया गोद में

बलौदा के ठड़गाबहरा क्षेत्र से छह साल के मासूम अनुज का अपहरण उसके पिता राजेंद्र कुर्रे के चचेरे भाई राजा कुर्रे ने अपने दोस्त अंकित खांडेकर के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने दोनों अपहर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दैनिक भास्कर ने क्राइम सीन के अनुसार पहले ही मासूम के अपहरण में किसी करीबी के हाथ होने की आशंका जताई थी। वह सच निकली। जिले की पुलिस ने मासूम को मस्तुरी थाना क्षेत्र के देवगांव के एक सूने घर से मासूम को बरामद किया और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी पारूल माथुर ने बताया कि बलौदा नगर पंचायत के ठड़़गाबहरा में दुकान चलाने वाले राजेंद्र कुर्रे के चचेरा भाई राजा कुर्रे ने दोस्त देवगांव निवासी अंकित खांडेकर के साथ मिलकर उसके बेटे के अनुज के अपहरण की प्लानिंग की थी। इसी प्लान के तहत बुधवार को दोनों बाइक से मौके पर पहुंचे तब राजेंद्र कुर्रे घर में नहीं था। उसकी पत्नी उषा थी। इसी समय दोनों मौके पर पहुंचे, राजा दुकान के पास पहुंचा और अपनी भाभी को उलझाकर रखा तथा बाहर खेल रहे दो बच्चों में किसका अपहरण करना था, इसकी जानकारी अपने दोस्त को दे दी। बच्चे को झांसा देकर दोनों ले गए। इसके बाद राजा ने बच्चे को अंकित के पास छोड़ ़दिया और खुद वापस अपने गांव लौट आया । रास्ते में उसने सोनसरी के पास से बालक के पिता को फोनकर उसके अपहरण की सूचना दी और पांच लाख रुपए मांगे।

बच्चे का बढ़ाया मनोबल... खाकी इतनी संवेदनशील की एसपी ने अपने बाजू में बिठाया बच्चे की मां को
गुरुवार को एसपी पारूल माथुर ने प्रेस कांफ्रेंस ली। उन्होंने अपने बाजू में बच्चे की मां को बैठाया, फिर बच्चा और उसके पिता बैठे थे। दूसरी ओर एएसपी मधुलिका सिंह अौर ट्रेफिक डीएसपी संदीप मित्तल और एसडीओपी दिनेश्वरी नंद को बिठाया गया था। ऐसा बहुत कम दिखता है जब कोई अधिकारी अपने बाजू में पीड़ित व्यक्ति को बिठाकर उसका मनोबल बढ़ाए।

खुद बन गया शुभचिंतक
बच्चे को अपने दोस्त के पास छोड़ने के बाद मास्टर माइंड राजा कुर्रे वापस गांव लौट आया और बच्चे के पिता के साथ ही शुभचिंतक की तरह व्यवहार करने लगा। वह खुद इस तरह अपने आप को बता रहा था कि उसे बहुत अधिक दुख है और मांगी गई रकम की व्यवस्था में खुद को व्यस्त बताने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह खुद जाल में फंस गया है। मोबाइल नंबर से कॉल आने के साथ ही साइबर सेल भी एक्टिव था और लगातार लोकेशन ट्रेस किए जा रहे थे। आरोपी जिस नंबर से कांटेक्ट कर रहे थे, उससे दाेनों का लोकेशन भी पुलिस की नजर में थी। आखिरी बार फिर से 9.57 बजे आरोपी का फोन आया तब तक पुलिस ने आरोपियों के संदिग्ध ठिकानों को चारों ओर से घेर लिया था। जब सब स्पष्ट हो गया तो फिर पुलिस टीम ने एक साथ छापा मारा और आरोपियों को पकड़ा।

बच्चा मिला तो दिनभर का तनाव खुशी में बदला
मासूम के अपहरण की खबर से न केवल जांजगीर-चांपा बल्कि पड़ोसी जिला बिलासपुर,कोरबा, रायगढ़ की टीम भी अलर्ट थी। दिन भर पुलिस परेशान थी कि आरोपी को तो पकड़ लेंगे लेकिन मासूम के साथ कोई अनहोनी न हो, इसलिए फूंक-फूंक कर कदम रख रही थी। रात 10 बजे जब बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया तो सबने राहत की सांस ली। खुशी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मासूम बच्चे को एसपी श्रीमती पारूल माथुर ने अपनी गोद में उठा लिया और दिनभर का तनाव खुशी में बदल गया।

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