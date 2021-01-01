पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नववर्ष मिलन समारोह:देश व समाज में जनजागरण के क्षेत्र में पूर्व सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान : चंदेल

जांजगीर7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले के पूर्व सैनिक देश और समाज में जनजागरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हम सभी के सुख दुख के साथी है। पूर्व सैनिकों का अनुशासित जीवन लोगों को बहुत कुछ सीखाता है। उनके कुशल मार्गदर्शन की बदौलत हर साल जिले में सबसे ज्यादा युवा सेना में शामिल हो रहे हैं।

युवाओं के जोश का सही दिशा में जाना जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। उक्त बातें रविवार को नहरिया बाबा रोड में भूतपूर्व सैनिक संगठन द्वारा आयोजित नववर्ष मिलन समारोह में जांजगीर-चांपा विधायक नारायण सिंह चंदेल ने कही। उन्होंने कहा बीते साल 2020 में कोरोना संक्रमण से जनजीवन पर पड़े विपरीत प्रभावों के बीच पूर्व सैनिकों द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों की सराहनीय है।

उन्होंने बताया जिले के पूर्व सैनिक लगातार समाज हित के लिए युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर मेडिकल कैंप जैसे जनकल्याण कारी कार्य कर रहे हैं। संगठन के अध्यक्ष जवाहर लाल यादव ने अतिथियों और जिले भर से आए सदस्यों का अभिनंदन किया। आखिर में उन्होंने जमीन के लिए जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन से मिले सहयोग पर आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम के अतिथियों ने किया पौधरोपण

उपस्थित अतिथियों ने नहरिया बाबा रोड पर पौधरोपण किया। विधायक नारायण सिंह चंदेल ने गुलमोहर का पौधा लगाया। वहीं अन्य सदस्यों ने भी जामुन और गुलमोहर के पेड़ लगाए। इस दौरान संघ के समस्त पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे। संगठन के सदस्य व अकलतरा नगर पालिका के पार्षद रोहित सारथी ने कार्यक्रम में वीर रस से भरे कविता की प्रस्तुति दी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser