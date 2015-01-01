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पहल:स्वयंसेवी संस्था के वालंटियर गांवों में जाकर दे रहे योजनाओं की जानकारी

सेमरा14 घंटे पहले
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  • कोरोना संक्रमण व सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को कर रहे जागरूक

कल्प समाज सेवी संस्था के डायरेक्टर अभिषेक यादव, कार्यक्रम प्रबंधक कविता व ब्लॉक प्रभारी प्रदीप हंसराज के निर्देश पर फील्ड को ऑर्डिनेटर सुखनंदन दास द्वारा ग्राम में वालंटियर की मदद से डोर-टू-डोर जाकर कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक करने के अलावा, लोगो को सरकारी योजनाओं राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, पेंशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना,प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाएं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, स्वच्छ भारत अभियान, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उन्नत भारत अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान, सौर सुजाला योजना, मछुआरों के लिए मुद्रा लोन योजना, जैविक खेती पोर्टल, इत्यादि योजनाओं के बारे में विस्तार जानकारी दिया और योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सुखनंदन दास ने बताया कि कई परिवार ऐसे है जो भूमिहीन, गरीब और अनपढ़ हैं परन्तु इनका अभी तक न ही मनरेगा कार्ड बना है, न राशन कार्ड, कई लोगो का तो घर ही रहने लायक नहीं है परंतु आवास नही मिला है। तो ऐसे लोगो को जागरूक करके सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाने हेतु आवेदन करना सिखाया जा रहा है। कार्य में ग्राम वालंटियर नीलम, केशू, अनिता,चांदनी, धनंजय, मायावती, रूप सूर्यवंसी रीना, कौशलेंद्र, श्रद्धा, गायत्री आदि जुटे हैं।

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