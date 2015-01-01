पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कृषि कानून:गांव और शहर में भाजपाई लगा रहे जन चौपाल

जांजगीर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • गुरुवार को जिले के विभिन्न स्थानों में सभा लेकर किसानों को बता रहे कानून के विभिन्न फायदे

कृषि कानून की जानकारी देने के लिए भाजपाई जनप्रतिनिधि जन चौपाल लगाकर किसानों को बिल की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही बिल का विरोध कर रही कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। गुरुवार को जिले के विभिन्न जगहों पर जनचौपाल लगाकर किसानों को कानून के फायदे बताए गए। भाजपाइयों ने नैला के धान खरीदी केंद्र किसानों को दी जानकारी- नगर मंडल जांजगीर-नैला के द्वारा नैला धान खरीदी प्रांगण में जन चौपाल लगाया गया। जिसमें मुख्य रूप से विधायक नारायण चंदेल, पूर्व महामंत्री प्रशांत सिंह, अध्यक्ष नगर मंडल आशुतोष गोस्वामी, मोतीलाल डहरिया, मोहनलाल यादव, अमित यादव, अजीत गढ़वाल, पार्षद उमेश राठौर, पुष्पेन्द्र निर्मलकर, जीवन कहरा, पंकज रात्रे, संतोषी दुबे, मघु राठौर, मयंक परमहंस,प्रितम कश्यप पार्षद, सहदेव कश्यप, बंसी कश्यप, दिनेश राठौर, जितेंद्र देवांगन पार्षद, बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें