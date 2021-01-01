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रामभूमि निधि समर्पण अभियान:डीजे की धुन में जनजागरण यात्रा, गांव में रथयात्रा का ग्रामीणों ने किया फूलों से स्वागत

बिर्रा-चांपा7 घंटे पहले
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  • मां चण्डी मंदिर से रवाना हुए रामभक्त
  • गली मोहल्लों में घूमकर श्रद्धालुओं से मंदिर निर्माण के लिए लिया दान

अयोध्या में रामभूमि निधि समर्पण अभियान के तहत रविवार को मां चंडी मंदिर से जन जागरण यात्रा निकाली गई। यह यात्रा मां चण्डी मंदिर में कृष्ण कांत चन्द्रा, गोपी सिंह ठाकुर, मोहनकुमारी खम्हन, कश्यप उमाशंकर, डॉ गिरी गोस्वामी के नेतृत्व में डीजे की धुन में जन जागरण यात्रा बिर्रा समेत क्षेत्र के अन्य गांव में भ्रमण कराया गया।

श्रीराम मंदिर निर्माण निधि समर्पण समिति के सदस्यों व पदाधिकारी एवं रामभक्तों ने हाथ में ध्वज लेकर जय जय श्री राम के जयकारों के साथ मां चण्डी मंदिर से रवाना हुए। इस भव्य शोभा यात्रा में श्री राम के दर्शन के लिए जगह-जगह भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने हाथ जोड़कर शोभायात्रा का अपने गांव में स्वागत किया।

जन जागरण यात्रा में गुहाराम केवट, खम्हन कश्यप, उमाशंकर कश्यप, अवधेश कश्यप, बुध्देश्वर कश्यप, नेतराम, कमलेश गुप्ता, मनोज साहू, खीखराम पिताम्बर कश्यप, कमलेश साहू, दीपक पटेल, अनिल तिवारी, पुष्पा, राधा, मनटोरी, राधिका, जमुना, कुमारी जगमती, बंशीमती यशोदा, रामबाई, दिनाबाई, जामबाई, सुखमति, खिलेश्वरी, जगबाई, सुदेश, राजेश, गजेंद्र, मोहन, भागराम सहित राम भक्त बड़ी संख्या में शामिल हुए।

अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए सेवानिवृत्त ग्रामीण कृषि अधिकारी ने 21 सौ रुपए, वहीं कृषि विस्तार अधिकारी फिरतूराम गुप्ता , राजेंद्र गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, परिवार ने स्वेच्छा से 21 सौ रुपए का दान किया है।

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