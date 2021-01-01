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बदलाव:करूण पामगढ़ एसडीएम, अतुल जांजगीर तहसीलदार बने, अनुपम कलेक्टोरेट अटैच

जांजगीर2 घंटे पहले
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वर्ष 2019 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी करूण डहरिया को पामगढ़ अनुभाग का एसडीएम बनाया गया है। वे अनुपम तिवारी की जगह पदस्थ किए गए हैं। श्री तिवारी को वापस कलेक्टोरेट में अटैच कर दिया गया है।

मंगलवार को कलेक्टर यशवंत कुमार ने राजस्व अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया। इससे एक एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार प्रभावित हुए हैं। अनुपम तिवारी को करीब साल भर पहले डभरा से हटाकर पामगढ़ एसडीएम की जिम्मेदारी दी गई थी। अब उन्हें अनुभाग से वापस बुलाया गया है, फिलहाल कलेक्टोरेट में अटैच किया गया है। वहीं करूण डहरिया को एसडीएम की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वे जैजैपुर तहसीलदार थे, फिर कलेक्टोरेट के विभिन्न शाखाओं का प्रभार दिया गया था। कोविडकाल में नोडल अधिकारी भी बनाए गए थे। इसके बाद बलौदा तहसीलदार की जिम्मेदारी दी गई थी।

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