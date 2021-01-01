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जांच के बाद सहायता:लद्दाख में लापता लोगों को दस साल बाद माना मृत, मृतक के रिश्तेदार के लिए सहायता राशि मंजूर

जांजगीर5 घंटे पहले
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  • ग्राम बनारी के लोगों की हुई थी मौत वहीं कुछ थे लापता

दस साल पहले लेह लद्दाख में आई प्राकृतिक विपदा बादल फटने से जिले के बनारी से कमाने खाने गए मजदूर प्रभावित हुए थे। आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत होने के बाद उनकी डेड बॉडी भी मिल गई थी, वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग लापता थे।

उनके बारे में जानकारी ही नहीं मिल पाई थी। दस साल बीतने के बाद अब ऐसे लापता लोगों को मृत मान लिया गया है। इसके बाद जिला दंडाधिकारी ने प्राकृतिक आपदा से मौत के मामले में पांच मजदूरों के परिजन के लिए एक- एक लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि मंजूर की है।

जिला मुख्यालय से लगे गांव बनारी के मजदूर कमाने खाने के लिए लेह लद्दाख गए थे। 2010 में 5-6 अगस्त के दरमियान बादल फटने से वहां भारी तबाही आई थी। 5 अगस्त की रात आई तबाही से न केवल बनारी बल्कि जिले के अन्य गांवाें से गए मजदूरों के परिवार प्रभावित हुए थे।

इस घटना, युवा, बच्चे, बुजुर्गों की भी मौत हुई थी तो ऐसे ही कुछ लोग लापता थे, जिनके बारे में न तो वहां के प्रशासन के पास जानकारी थी और न ही उनके रिश्तेदारों के पास किसी प्रकार संपर्क हो पा रहा था। लापता लोगों के परिजन हमेशा जनप्रतिनिधि, अधिकारियों व सरकार से ऐसे लोगों के बारे में पतासाजी के लिए गुहार लगा रहे थे। लेकिन आज भी ऐसे लापता लोगों की जानकारी नहीं मिल पाई है।

सात साल बाद जांच हो जाती है बंद

लापता लोगों की पतासाजी पुलिस द्वारा की जाती है। जिस तारीख में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, गिनती उसी तारीख से शुरू होती है। इस समय से लेकर सात साल तक पुलिस ऐसे मामलों की जांच करती है, इसके बाद जांच बंद कर दी जाती है। तब यह मान लिया जाता है कि अब लापता व्यक्ति के जिंदा होने की संभावना नहीं है। एएसपी संजय महादेवा ने बताया कि गुम इंसान का मामला दर्ज होने के बाद से विवेचना शुरू होती है, यह जांच सात साल तक चलती है।

इनको मिली एक-एक लाख रु. की सहायता

कलेक्टर यशवंत कुमार ने आकस्मिक आपदा प्रकरण में लेह लद्दाख में बादल फटने से मृत बनारी की शांति बाई, बट्टूराम, उषा बाई, शांति बाई और फिरत राम के निकटतम वारिस के लिए सहायता राशि स्वीकृत कर जारी कर दी है।

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