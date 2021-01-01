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शिक्षक की स्कूल में मौत:प्रधान पाठक की हार्ट अटैक से स्कूल परिसर में हुई मौत

अकलतरा6 घंटे पहले
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ग्राम चंगोरी के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक दरस सिदार की हार्ट अटैक से स्कूल परिसर में ही मौत हो गई। घटना के संबंध में यह जानकारी मिली 30 जनवरी को दोपहर 3 बजे शासकीय प्राथमिक शाला चंगोरी में पदस्थ प्रधान पाठक दरसराम सिदार शाला परिसर में बैठे हुए थे।

हार्ट अटैक आने पर वे जमीन पर गिर पड़े, स्कूल में स्थित स्टाफ द्वारा गांव के डॉक्टर को सूचना दी गई। चिकित्सक ने जांच के बाद प्रधान पाठक को मृत घोषित कर दिया। प्रधान पाठक दरसराम सिदार सीपत से आना जाना करते थे, प्रधान पाठक के दिव्यांग होने से प्रधान पाठक का दामाद प्रतिदिन दो पहिया वाहन से प्रधान पाठक को स्कूल छोड़ने एवं वापस ले जाने के लिए आता था। पोस्टमार्टम में प्रधान पाठक की मौत हार्ट अटैक से होने की पुष्टि हुई।

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