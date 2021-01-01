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अभियान:मड़वा में बच्चों को पिलाई गई पल्स पोलियो की खुराक, घर-घर जाकर भी बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक

जांजगीर7 घंटे पहले
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अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा अस्पताल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत विद्युत संयंत्र के आसपास गांवों के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी मुख्य अभियंता एचएन कोसरिया द्वारा बच्चों को पल्स पोलियो की दो बूंद पिलाकर किया गया।

अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह द्वारा अस्पताल परिसर में आवासीय कॉलोनी एवं आसपास के गांवों के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस अभियान में विद्युत गृह के चिकित्साधिकारी डॉ. आरके साहू, डॉ. इंदु साहू एवं पल्लवी साहू द्वारा बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी गई। यह तीन दिवसीय अभियान 31 जनवरी से 2 फरवरी तक जारी है। जिसमें चिकित्सा कर्मियों द्वारा सुबह 8 से शाम 4 बजे तक घर-घर जाकर बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

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