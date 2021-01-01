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मौसम का मिजाज:एक डिग्री तापमान बढ़ा, फिर भी ठंड से राहत नहीं, रविवार की सुबह 7 डिग्री दर्ज किया गया न्यूतनतम तापमान

जांजगीर7 घंटे पहले
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बादल छंटने के बाद तापमान में गिरावट क्रम जारी है। रविवार की सुबह न्यूतनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वेबसाइट के अनुसार रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। तामपान में गिरावट से दिन में भी लोगों को ठंड का अहसास हुआ। लोग दिनभर गर्म कपड़े में नजर आए।

शनिवार को ठिठुरन ज्यादा महसूस की गई। आसमान साफ होने और उत्तर से आ रही सर्द हवा की रफ्तार तेज होने से न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार जांजगीर समेत उत्तरी भाग में कुछ दिन सुबह कोहरा छाने की संभावना है। कुछ हिस्सों में सर्द हवा के चलते शीतलहर जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है।

तीन फरवरी से तापमन में बढ़ोतरी हाेगी तो ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। मौसमी तंत्र प्रभावित होने के कारण 6 और 7 फरवरी को जांजगीर समेत उत्तरी छत्तीसगढ़ में फिर से बारिश के आसार है। इस दौरान कुछ हिस्सों में ओले भी िगरने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल बदले मौसम ने सर्दी और खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ा दी है। कोरोना के मरीजों को इस मौसम में खास सावधानी बरतने की सलाह डॉक्टर्स दे रहे हैं।

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