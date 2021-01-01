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सौगात:शहरवासियों को मार्च से मिलेगी स्वीमिंग पूल की सुविधा, बाउंड्रीवॉल पर ग्रीन शीट लगाने की तैयारी

जांजगीर7 घंटे पहले
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बाहर लगा ट्रंासफार्मर व स्वीमिंग पूल में लगा रहे गेट। - Dainik Bhaskar
बाहर लगा ट्रंासफार्मर व स्वीमिंग पूल में लगा रहे गेट।
  • 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगने से स्वीमिंग पूल में बिजली की सप्लाई हुई शुरू

स्वीमिंगपूल के लिए 63 केवीए ट्रांसफार्मर इंस्टालेशन का काम पूरा हो चुका है। अब पालिका बाउंड्रीवॉल पर खर्च अधिक होने से परिसर के चारों तरफ ग्रीन शीट लगाने की तैयारी की जा रही है। तय टेंडर के मुताबिक 2016 नवंबर तक नगर वासियों को स्वीमिंग पुल की सुविधा मिल जानी थी, पर ड्राइंग डिजाइन और फंड के अभाव में चार साल में भी इसे पूरा नहीं किया जा सका है।

नगरवासियों के लिए नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत पांच साल पहले स्वीमिंगपूल को शासन से मंजूरी मिली थी। इस्टीमेट पर एक करोड़ 82 लाख रुपए की तकनीकी मंजूरी के बाद टेंडर कॉल किया गया। 7 प्रतिशत अधिक दर पर यह काम मेसर्स अनिल शर्मा नैला के ठेकेदार को मिला। मई 16 में स्वीमिंगपूल के वर्क आर्डर भी जारी हो गया, पर ड्राइंग डिजाइन गलत बनने से तय समय पर काम पूरा नहीं हो सका।

अब जिला प्रशासन की मदद से नगर पालिका इसे किसी तरह शुरू करने में जुट गया है। काम में देरी होता देख कलेक्टर यशवंत कुमार ने भी आर्थिक सहयोग की बात पालिका के अध्यक्ष से कही है। नगर पालिका के इंजीनियरों के अनुसार स्वीमिंगपूल में अभी इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम किया जा रहा है। विद्युत मंडल द्वारा ट्रांसफार्मर इंस्टालेशन का काम भी लगभग पूरा हो गया है।

डिजाइन में बैलेंसिंग टैंक नहीं होने से हुई देरी

डिजाइन में पालिका के तत्कालीन इंजीनियरों ने स्वीमिंगपूल के लिए बैलेंसिंग टैंक इस्टीमेट में शामिल नहीं किया था। इसके चलते पुल का 60 प्रतिशत सिविल वर्क अतिरिक्त कराना पड़ा, वहीं ठेकेदार का 30 लाख रुपए का भुगतान में देरी हुई, अब लगभग सभी काम पूरे हो चुके हैं।

शासन से मांगे थे 57 लाख रुपए नहीं मिले

स्वीमिंगपुल के शेष कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए नगर पालिका ने 57 लाख रुपए का इस्टीमेट शासन को भेजा था, जिस पर अब तक मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में और देरी न करते हुए अन्य मदों से 15 लाख खर्च कर बाउंड्रीवॉल की जगह ग्रीन शीट लगाने का निर्णय लिया है।

पुल की सफाई बाद फाइनल टेस्टिंग

पंप व पाइपलाइन से संबंधित सभी काम की जिम्मेदारी गुजरात की कंपनी को दी गई थी। लॉकडाउन में जांजगीर नहीं पहुंच पाने से काम में अतिरिक्त समय लग गया। अब पालिका इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम पूरा होते ही पुल की सफाई कराएगा फिर पंप और पाइपलाइन की फाइनल टेस्टिंग की जाएगी।

मार्च तक हर हाल में शुरू करेंगे

स्वीमिंगपूल का कार्य अपने तय समय से काफी पीछे चल रहा है। इसलिए हर हाल में इसे मार्च तक शुरू करना है। थोड़े समय पहले शेष कार्यों के लिए 57 लाख रुपए की मांग शासन से की गई थी, जो नहीं मिले। अब और इंतजार करने की बजाए अन्य मदों से यह काम पूरा कराया जाएगा।'' - भागवान दास गढ़ेवाल, अध्यक्ष नगर पालिका जांजगीर

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