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आयोजन:विशेष मामलों को सुलझाने व मध्यस्थता मेंं लोक अदालतों की भूमिका अहम: जज राय

जांजगीर2 घंटे पहले
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  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया मध्यस्थता पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदम्बा राय की अध्यक्षता में मध्यस्थता और लोक अदालत विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में जगदम्बा राय ने कहा कि कानूनी तथा गैर कानूनी मामलों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अदालतों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए कुछ विशेष मामलों को वैकल्पिक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। इसमें मध्यस्थता भारत को मजबूत वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था का केन्द्र बनाता है। उन्होंने कहा कि विवादों के समाधान के लिए विवादों के निपटाने की न्यायिक प्रक्रिया से भिन्न एक वैकल्पिक प्रक्रिया के रूप में मध्यस्थता की कार्यवाही की जाती है। इसमें तीसरे स्वतंत्र व्यक्ति दो पक्षों के बीच अपने सहयोग से उनके सामान्य हितों के लिए एक समझौते पर सहमत होने के लिए तैयार करते हैं । इस प्रक्रिया में लचीलापन है और कानूनी प्रक्रियागत जटिलताएं नहीं है। इस प्रक्रिया में मतभेद समाप्त हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। मध्यस्थता की प्रक्रिया किसी भी न्यायिक प्रक्रिया की अपेक्षा सस्ती है। उन्होनें लोक अदालतों के माध्यम से भी प्रकरणों के राजीनामा आधार पर निराकरण पर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह अपेक्षा की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रत्येक माह आयोजित की जा रही लोक अदालतों में पक्षकार अधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त कर सकें इसमें भी अधिवक्तागण अपने पक्षकारों को प्रेरित करें। जिला न्यायालय के मध्यस्थता केन्द्र की समन्वयक और विशेष न्यायाधीश पाक्सो उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने मध्यस्थता क्या है, मध्यस्थता के क्या लाभ हैं, मध्यस्थता की प्रक्रिया क्या है, इन्हीं सब बातों पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव संतोष कुमार महोबिया, अधिवक्ता शशिकांता राठौर, छतराम यादव, लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय, अपर लोक अभियोजक बालकृष्ण मिश्रा, योगेश गोपाल, दुष्यंत कुमार सिंह, संदीप सिंह बनाफर, कमलेश कुमार मिश्रा, मुकेश कुमार पाण्डेय, विशाल तिवारी आदि उपस्थित थे।

अधिवक्ताओं को दी गई ई-फाइलिंग की जानकारी
कार्यक्रम में अमित गुरुदेव, रामरतन बरेठ ने अधिवक्ताओं को ई-फाइलिंग की प्रक्रियाओं के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई। वर्तमान आधुनिक परिवेश में ई-माध्यम से मामलों के प्रस्तुतिकरण एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर जिला न्यायाधीश जगदम्बा राय ने ई-फाइलिंग की प्रक्रिया का उपयोग आवश्यक बताया।

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