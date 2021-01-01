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आश्वासन:3 सालों से नहीं मिली आरटीई की राशि, निजी स्कूल संचालक विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत से मिले

सक्ती7 घंटे पहले
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डॉ. चरणदास महंत को आवेदन सौंपते निजी स्कूल संचालक। - Dainik Bhaskar
डॉ. चरणदास महंत को आवेदन सौंपते निजी स्कूल संचालक।

नगर के निजी स्कूल के संचालकों ने आरटीई के अप्राप्त राशि के संबंध में रविवार को क्षेत्रीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत से मुलाकात की। आवेदन सौंपते हुए उन्होंने बताया कि शैक्षणिक जिले के विद्यालयों को विगत दो-तीन वर्षों से शिक्षा के अधिकार के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पिछले सत्र व वर्तमान सत्र में कोरोना महामारी के चलते सभी की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। स्कूलों में शिक्षण शुल्क भी ठीक से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसे में स्कूल संचालन व कर्मचारियों को वेतन भुगतान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराते हुए कहा कि सभी स्कूलों में निशुल्क छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त ना हो पाने के कारण देय राशि निरंतर बढ़ती जा रही है। विगत दो-तीन वर्षों से विभागीय अधिकारियों द्वारा केवल आश्वासन दिया जा रहा है।

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