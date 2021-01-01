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मामला अभी एसडीएम कोर्ट में लंबित:आदिवासी परिवार ने गांव के 1 व्यक्ति पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप

मुलमुला2 घंटे पहले
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  • काम को लेकर जमीन पर लगा स्टे

पामगढ़ ब्लाक के डिघोरा निवासी आदिवासी नरेश गोड़ एवं ननकी बाई गोंड़ ने गांव के हेतराम कोसले पर उनकी प्राइवेट जमीन को फर्जीवाड़ा कर अपने नाम करा लेने का आरोप लगाया है। मामला अभी कोर्ट में लंबित है। वहीं हेतराम ने आरोप को निराधार बताते हुए जमीन को अपनी निजी बताया है। आदिवासी नरेश गोड़ एवं ननकी बाई गोंड़ का दावा है कि गांव की जमीन खसरा क्रमांक 64 और 65 उनके नाम से थी जिसे फर्जी तरीके से हेतराम कोसले ने पामगढ़ तहसील कार्यालय के भृत्य के साथ मिल कर करीब तीन एकड़ आदिवासी जमीन जिसमें पैठू तालाब भी शामिल है, उसे अपने नाम करना लिया है। वर्ष 2016 में तहसीलदार के समक्ष नाम परिवर्तन के लिए आवेदन लगाया तब उसी समय उन्हें इश्तहार जारी किया गया। जिसमें गांव में रहने वाले इस जमीन के मूल मालिक को गांव में न होना बताकर गांव के 9 लोगों का हस्ताक्षर से पंचनामा करा लिया गया है।

मनरेगा में काम शुरू हुआ तो चला पता, चार साल पहले मां को बता दिया है मृत
पीड़ित ननकी बाई के बड़े पुत्र नरेश ने बताया कि जमीन बाप दादा के समय से उनके नाम पर है। गांव में मनरेगा के तहत गड्ढा का कार्य इस जमीन पर सरपंच द्वारा चालू कराया गया तब हेतराम ने उसे अपनी जमीन बताकर कार्य पर स्टे लगा दिया तब उन लोगों को पता चला कि इसने जमीन अपने नाम करवा ली है। उसने बताया कि जब जानकारी लेने के लिए वे लोग पामगढ़ कानूनगो शाखा पहुंचे तो रिकॉर्ड देखकर पता चला कि उसकी मां ननकी बाई को वर्ष 2016 में तहसीलदार के समक्ष मृत बताया गया है।

मामला न्यायालय में है
"जमीन पर्सनल मेरी है उनके पास जमीन संबंधित कोई सबूत नहीं है। मामला न्यायालय में लंबित है। जमीन यदि उनकी खानदानी है तो उसका पट्टा, पर्ची सब जमा करे।''
-हेतराम कोसले

प्रतिवेदन भेजा गया है
"मामला अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में लंबित है। प्रतिवेदन बना कर भेजा है, मामले से संबंधित सभी लोगो का बयान लिया है, जिसमें एक व्यक्ति ने बयान देने से इनकार किया है। दिलीप ध्रुव का बयान लेने पता किये जो नई मिला जिसकी जानकारी एसडीएम साहब को दी है।''
-भोलेनाथ तिवारी, विवेचक

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